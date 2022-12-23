https://sputniknews.com.tr/20221223/temde-durdurulan-tirin-dorsesinde-cok-sayida-yasadisi-gocmen-yakalandi-1064894725.html
TEM'de durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda yasadışı göçmen yakalandı
TEM'de durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda yasadışı göçmen yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir TIR’ın dorsesinde çok sayıda yasadışı göçmen yakalandı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T01:53+0300
2022-12-23T01:53+0300
2022-12-23T01:56+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
yasadışı göçmenler
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Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 kara yolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği 34 PV 2002 plakalı TIR'ı durdurdu.TIR'ın dorsesinde çok sayıda göçmen olduğu görüldü.Sürücü gözaltına alınırken yasadışı göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
göçmen, kaçak göçmen, yasadışı göçmenler
göçmen, kaçak göçmen, yasadışı göçmenler
TEM'de durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda yasadışı göçmen yakalandı
01:53 23.12.2022 (güncellendi: 01:56 23.12.2022) Abone ol
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir TIR’ın dorsesinde çok sayıda yasadışı göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 kara yolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği 34 PV 2002 plakalı TIR'ı durdurdu.
TIR'ın dorsesinde çok sayıda göçmen olduğu görüldü.
Sürücü gözaltına alınırken yasadışı göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.