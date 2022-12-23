https://sputniknews.com.tr/20221223/temde-durdurulan-tirin-dorsesinde-cok-sayida-yasadisi-gocmen-yakalandi-1064894725.html

TEM'de durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda yasadışı göçmen yakalandı

TEM'de durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda yasadışı göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir TIR’ın dorsesinde çok sayıda yasadışı göçmen yakalandı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

göçmen

kaçak göçmen

yasadışı göçmenler

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Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 kara yolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği 34 PV 2002 plakalı TIR'ı durdurdu.TIR'ın dorsesinde çok sayıda göçmen olduğu görüldü.Sürücü gözaltına alınırken yasadışı göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.

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göçmen, kaçak göçmen, yasadışı göçmenler