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https://sputniknews.com.tr/20221223/temde-durdurulan-tirin-dorsesinde-cok-sayida-yasadisi-gocmen-yakalandi-1064894725.html
TEM'de durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda yasadışı göçmen yakalandı
TEM'de durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda yasadışı göçmen yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir TIR’ın dorsesinde çok sayıda yasadışı göçmen yakalandı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
göçmen
kaçak göçmen
yasadışı göçmenler
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Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 kara yolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği 34 PV 2002 plakalı TIR'ı durdurdu.TIR'ın dorsesinde çok sayıda göçmen olduğu görüldü.Sürücü gözaltına alınırken yasadışı göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.
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göçmen, kaçak göçmen, yasadışı göçmenler
göçmen, kaçak göçmen, yasadışı göçmenler

TEM'de durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda yasadışı göçmen yakalandı

01:53 23.12.2022 (güncellendi: 01:56 23.12.2022)
© AAKocaeli'nin Körfez ilçesinde bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AA
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir TIR’ın dorsesinde çok sayıda yasadışı göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 kara yolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği 34 PV 2002 plakalı TIR'ı durdurdu.
TIR'ın dorsesinde çok sayıda göçmen olduğu görüldü.
Sürücü gözaltına alınırken yasadışı göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.
© AAKocaeli'nin Körfez ilçesinde bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.
© AA
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