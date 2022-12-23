https://sputniknews.com.tr/20221223/sahte-doktor-tip-fakultesi-sinavini-kazanmak-icin-cezaevi-yonetimden-ders-kitaplari-talep-etti-1064911598.html
Sahte doktor, tıp fakültesi sınavını kazanmak için cezaevi yönetimden ders kitapları talep etti
Sahte doktor, tıp fakültesi sınavını kazanmak için cezaevi yönetimden ders kitapları talep etti
İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu iddia ederek sahte doktorluk yaptığı içişn tutuklanana Ayşe Özkiraz'ın, tıp fakültesini kazanmak için cezaevi... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T14:43+0300
2022-12-23T14:43+0300
2022-12-23T14:43+0300
yaşam
sahte doktor
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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın cezaevi yönetiminden kitap talebinde bulunduğu öğrenildi.İHA'nın haberine göre, Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz, yalanının ortaya çıkmasından sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.Özkiraz'ın cezaevine girdikten sonra kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.
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sahte doktor
Sahte doktor, tıp fakültesi sınavını kazanmak için cezaevi yönetimden ders kitapları talep etti
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İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu iddia ederek sahte doktorluk yaptığı içişn tutuklanana Ayşe Özkiraz'ın, tıp fakültesini kazanmak için cezaevi yönetiminden üniversite sınavına hazırlık kitapları istediği ortaya çıktı.
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın cezaevi yönetiminden kitap talebinde bulunduğu öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz, yalanının ortaya çıkmasından sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Özkiraz'ın cezaevine girdikten sonra kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.