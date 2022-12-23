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https://sputniknews.com.tr/20221223/sahte-doktor-tip-fakultesi-sinavini-kazanmak-icin-cezaevi-yonetimden-ders-kitaplari-talep-etti-1064911598.html
Sahte doktor, tıp fakültesi sınavını kazanmak için cezaevi yönetimden ders kitapları talep etti
Sahte doktor, tıp fakültesi sınavını kazanmak için cezaevi yönetimden ders kitapları talep etti
İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu iddia ederek sahte doktorluk yaptığı içişn tutuklanana Ayşe Özkiraz'ın, tıp fakültesini kazanmak için cezaevi... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-23T14:43+0300
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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın cezaevi yönetiminden kitap talebinde bulunduğu öğrenildi.İHA'nın haberine göre, Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz, yalanının ortaya çıkmasından sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.Özkiraz'ın cezaevine girdikten sonra kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.
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sahte doktor
sahte doktor

Sahte doktor, tıp fakültesi sınavını kazanmak için cezaevi yönetimden ders kitapları talep etti

14:43 23.12.2022
© İHA / ŞABAN KARDEŞSahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© İHA / ŞABAN KARDEŞ
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İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu iddia ederek sahte doktorluk yaptığı içişn tutuklanana Ayşe Özkiraz'ın, tıp fakültesini kazanmak için cezaevi yönetiminden üniversite sınavına hazırlık kitapları istediği ortaya çıktı.
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın cezaevi yönetiminden kitap talebinde bulunduğu öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz, yalanının ortaya çıkmasından sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Özkiraz'ın cezaevine girdikten sonra kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.
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