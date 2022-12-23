https://sputniknews.com.tr/20221223/sabiha-gokcene-inen-thy-ucaginin-lastigi-patladi-1064915566.html

Sabiha Gökçen'e inen THY uçağının lastiği patladı

Sabiha Gökçen'e inen THY uçağının lastiği patladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Havalimanına inen yolcu uçağının lastiklerden biri patladı. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T16:40+0300

2022-12-23T16:40+0300

2022-12-23T16:40+0300

yaşam

sabiha gökçen

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Anadolu Jet'in Kars'tan havalanan yolcu uçağı, saat 13.58'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Park yerine gitmek için 'taksi yapan' uçağın iniş takımındaki lastiklerden biri patladı. Güvenlik amaçlı olarak itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.THY'den yapılan açıklamada, "Kars-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JFF kuyruk numaralı Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı´na inişi sonrası park yerine doğru taksi yaptığı esnada ana iniş takımındaki lastiklerden biri patlamıştır. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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sabiha gökçen