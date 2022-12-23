https://sputniknews.com.tr/20221223/rusya-ukraynada-nato-egitmenleri-oldukca-guvenlik-garantileri-hakkinda-ciddi-muzakereler-yapilamaz-1064914457.html

Rusya: Ukrayna'da NATO eğitmenleri oldukça güvenlik garantileri hakkında ciddi müzakereler yapılamaz

Rusya: Ukrayna'da NATO eğitmenleri oldukça güvenlik garantileri hakkında ciddi müzakereler yapılamaz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Daire Direktörü Aleksandr Darçiyev, Ukrayna'da NATO'lu eğitmenler olduğu sürece güvenlik garantileri hakkında ciddi... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T16:19+0300

2022-12-23T16:19+0300

2022-12-23T16:19+0300

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Rus basınına konuşan Darçiyev, "Zelenskiy rejimine silah ve finansman pompalanmaya son verilmedikçe, ABD ve NATO askerleri, paralı askerleri, eğitmenleri çekilmedikçe ve sahada bizim belirlediğimiz gerçeklikler tanınmadıkça Ukrayna ve Avrupa-Atlantik'le ilgili güvenlik garantileri hakkında ciddi müzakerelere başlamak için erken. Şu anda top, ABD'nin tarafında" dedi. Rusya'nın bir yıl önce güvenlik garantileri hakkında hukuki bağlayıcılığı olan iki belgeyi masaya koyarak ABD ve NATO'yla anlaşma yapmaya yönelik samimi bir girişimde bulunduğunu anımsatan Darçiyev, Moskova'nın buna karşılık 'kibirli bir hayır' yanıtı aldığının altını çizdi. "Özel askeri harekat, eski Ukrayna topraklarında yaşayan Ruslara yönelik fiili soykırım senaryolarını sekteye uğratan zorunlu bir önlemdi" diye devam eden Darçiyev, mevcut koşullarda Rusya'nın ABD ve kolektif Batı'ya güvenmediğini vurguladı.

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