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SON DAKİKA | Rusya: Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak
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https://sputniknews.com.tr/20221223/rusya-turkiyede-dogalgaz-merkezi-kurulmasina-iliskin-karar-2023te-alinacak-1064902895.html
Rusya: Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak
Rusya: Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak
Rusya'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de potansiyel bir doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" denildi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
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aleksandr novak
doğalgaz
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Türkiye'de potansiyel bir doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" dedi.Novak, "Türkiye'de kurulacak gaz merkezi, gaz fiyatlandırma mekanizması için uygun araçlar sağlayabilir. Gazprom, Türk yetkililerle Türkiye'de gaz merkezi kurma projesi üzerinde aktif bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.
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rusya, türkiye, aleksandr novak, doğalgaz
rusya, türkiye, aleksandr novak, doğalgaz

Rusya: Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak

11:17 23.12.2022 (güncellendi: 11:25 23.12.2022)
© SputnikAleksandr Novak
Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© Sputnik
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Rusya'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de potansiyel bir doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" denildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Türkiye'de potansiyel bir doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" dedi.
Novak, "Türkiye'de kurulacak gaz merkezi, gaz fiyatlandırma mekanizması için uygun araçlar sağlayabilir. Gazprom, Türk yetkililerle Türkiye'de gaz merkezi kurma projesi üzerinde aktif bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.
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