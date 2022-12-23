https://sputniknews.com.tr/20221223/rusya-turkiyede-dogalgaz-merkezi-kurulmasina-iliskin-karar-2023te-alinacak-1064902895.html
Rusya: Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak
Rusya: Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak
Rusya'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de potansiyel bir doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" denildi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T11:17+0300
2022-12-23T11:17+0300
2022-12-23T11:25+0300
dünya
rusya
türkiye
aleksandr novak
doğalgaz
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Türkiye'de potansiyel bir doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" dedi.Novak, "Türkiye'de kurulacak gaz merkezi, gaz fiyatlandırma mekanizması için uygun araçlar sağlayabilir. Gazprom, Türk yetkililerle Türkiye'de gaz merkezi kurma projesi üzerinde aktif bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.
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rusya, türkiye, aleksandr novak, doğalgaz
Rusya: Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak
11:17 23.12.2022 (güncellendi: 11:25 23.12.2022) Abone ol
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Rusya'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de potansiyel bir doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" denildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Türkiye'de potansiyel bir doğalgaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" dedi.
Novak, "Türkiye'de kurulacak gaz merkezi, gaz fiyatlandırma mekanizması için uygun araçlar sağlayabilir. Gazprom, Türk yetkililerle Türkiye'de gaz merkezi kurma projesi üzerinde aktif bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.