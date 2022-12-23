Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/rusya-savunma-bakanligi-dhcde-ukraynaya-ait-iki-muhimmat-deposu-yok-edildi-1064919917.html
Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Ukrayna’ya ait iki mühimmat deposu yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Ukrayna’ya ait iki mühimmat deposu yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Novoselidovka yerleşimi yakınlarında Ukrayna ordusuna sahip iki mühimmat deposunun yok edildiğini... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T19:51+0300
2022-12-23T19:53+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/02/1061847331_0:80:1873:1133_1920x0_80_0_0_b44b335ae24caf8c5f3ebd79959be72e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, DHC’nin İvano-Daryevka yerleşiminde de Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı AN/TPQ-50 karşı batarya radarının yok edildiğini bildirdi. Konaşenkov, “Harkov şehri yakınlarında Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sistemi tespit edilerek yok edildi” ifadesini kullandı.DHC’nin Selidovo yerleşimi yakınlarında, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı iki adet M777 topçu sisteminin yok edildiğini anlatan Bakanlık Sözcüsü, “Ayrıca Konstantinovka yerleşimi yakınında Ukrayna’ya ait iki Grad çok namlulu roketatar yok edildi” dedi.Bahmut şehri yakınlarında 80’den fazla Ukraynalı asker ve yabancı paralı asker, iki tank, beş zırhlı savaş aracı ve altı otomobilin etkisiz hale getirildiğini bildiren Konaşenkov, Donetsk cephesinde Rus ordusunun ilerleyişini devam ettiğini kaydetti.Kupyansk cephesinde, 30’dan fazla Ukraynalı askerin, iki piyade savaş aracının ve dört otomobilin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Sözcü, Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna ordusunun 40’tan fazla asker ve paralı asker, üç zırhlı askeri aracı ve iki kamyonetin yok edildiğini anlattı.Güney Donetsk cephesinde 45 Ukraynalı askerin, dört personel taşıyıcının ve üç kamyonetin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Rus ordusunun Ukrayna’ya ait Su-25 savaş uçağı, Mi-8 helikopteri ve 10 insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/02/1061847331_128:0:1743:1211_1920x0_80_0_0_a5f0a4038f7a08a9290894953bb90ef5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, operasyon
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, operasyon

Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Ukrayna’ya ait iki mühimmat deposu yok edildi

19:51 23.12.2022 (güncellendi: 19:53 23.12.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Novoselidovka yerleşimi yakınlarında Ukrayna ordusuna sahip iki mühimmat deposunun yok edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, DHC’nin İvano-Daryevka yerleşiminde de Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı AN/TPQ-50 karşı batarya radarının yok edildiğini bildirdi. Konaşenkov, “Harkov şehri yakınlarında Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sistemi tespit edilerek yok edildi” ifadesini kullandı.
DHC’nin Selidovo yerleşimi yakınlarında, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı iki adet M777 topçu sisteminin yok edildiğini anlatan Bakanlık Sözcüsü, “Ayrıca Konstantinovka yerleşimi yakınında Ukrayna’ya ait iki Grad çok namlulu roketatar yok edildi” dedi.
Bahmut şehri yakınlarında 80’den fazla Ukraynalı asker ve yabancı paralı asker, iki tank, beş zırhlı savaş aracı ve altı otomobilin etkisiz hale getirildiğini bildiren Konaşenkov, Donetsk cephesinde Rus ordusunun ilerleyişini devam ettiğini kaydetti.
Kupyansk cephesinde, 30’dan fazla Ukraynalı askerin, iki piyade savaş aracının ve dört otomobilin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Sözcü, Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna ordusunun 40’tan fazla asker ve paralı asker, üç zırhlı askeri aracı ve iki kamyonetin yok edildiğini anlattı.
Güney Donetsk cephesinde 45 Ukraynalı askerin, dört personel taşıyıcının ve üç kamyonetin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Rus ordusunun Ukrayna’ya ait Su-25 savaş uçağı, Mi-8 helikopteri ve 10 insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала