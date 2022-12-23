https://sputniknews.com.tr/20221223/rusya-savunma-bakanligi-dhcde-ukraynaya-ait-iki-muhimmat-deposu-yok-edildi-1064919917.html

Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Ukrayna’ya ait iki mühimmat deposu yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Ukrayna’ya ait iki mühimmat deposu yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Novoselidovka yerleşimi yakınlarında Ukrayna ordusuna sahip iki mühimmat deposunun yok edildiğini... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T19:51+0300

2022-12-23T19:51+0300

2022-12-23T19:53+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, DHC’nin İvano-Daryevka yerleşiminde de Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı AN/TPQ-50 karşı batarya radarının yok edildiğini bildirdi. Konaşenkov, “Harkov şehri yakınlarında Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sistemi tespit edilerek yok edildi” ifadesini kullandı.DHC’nin Selidovo yerleşimi yakınlarında, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı iki adet M777 topçu sisteminin yok edildiğini anlatan Bakanlık Sözcüsü, “Ayrıca Konstantinovka yerleşimi yakınında Ukrayna’ya ait iki Grad çok namlulu roketatar yok edildi” dedi.Bahmut şehri yakınlarında 80’den fazla Ukraynalı asker ve yabancı paralı asker, iki tank, beş zırhlı savaş aracı ve altı otomobilin etkisiz hale getirildiğini bildiren Konaşenkov, Donetsk cephesinde Rus ordusunun ilerleyişini devam ettiğini kaydetti.Kupyansk cephesinde, 30’dan fazla Ukraynalı askerin, iki piyade savaş aracının ve dört otomobilin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Sözcü, Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna ordusunun 40’tan fazla asker ve paralı asker, üç zırhlı askeri aracı ve iki kamyonetin yok edildiğini anlattı.Güney Donetsk cephesinde 45 Ukraynalı askerin, dört personel taşıyıcının ve üç kamyonetin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Rus ordusunun Ukrayna’ya ait Su-25 savaş uçağı, Mi-8 helikopteri ve 10 insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

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