https://sputniknews.com.tr/20221223/rus-universitelerinde-askeri-egitim-uzerine-kurslar-acilacak-1064933049.html
Rus üniversitelerinde askeri eğitim üzerine kurslar açılacak
Rus üniversitelerinde askeri eğitim üzerine kurslar açılacak
Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın üniversitelerde askeri eğitimin temellerine ilişkin kurslar açacağı bildirildi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T22:26+0300
2022-12-23T22:26+0300
2022-12-23T22:26+0300
dünya
rusya
üniversite
askeri eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103194/81/1031948121_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_c83fbd3e4e66517981abd58e94a9d8a7.jpg
Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, askeri eğitimin temellerine ilişkin kurslar, Rus üniversitelerinin lisans ve uzmanlık programlarına dahil edilecek.Kursların Rusya Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirileceği bilgisine yer verilen haberde, "Kurslarla, öğrencilerin askerlik veya diğer kamu hizmetlerine hazırlanmasında temel becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.Programın, acil durumlar ve askeri çatışmalar da dahil olmak üzere günlük yaşamda ve iş yerinde güvenli bir ortamın nasıl oluşturulacağı ve sürdürüleceği konusunda becerilerin geliştirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.Habere göre tematik plan, Rusya'nın sosyo-ekonomik, politik ve askeri-teknik gelişiminin ana yönleri, uluslararası ilişkilerin gelişiminin özellikleri, askerlik hizmetinin yasal temelleri, askeri eğitim, taktik ve tıbbi eğitimin temelleri üzerine bölümler içeriyor.Üniversitelerde askeri eğitimin temellerine ilişkin kursların, devlet başkanı ve hükümetin talimatıyla geliştirildiği kaydedildi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103194/81/1031948121_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_07b5c05168c963acfbc70e9e5e6cb9b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, üniversite, askeri eğitim
rusya, üniversite, askeri eğitim
Rus üniversitelerinde askeri eğitim üzerine kurslar açılacak
Abone ol
Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın üniversitelerde askeri eğitimin temellerine ilişkin kurslar açacağı bildirildi.
Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, askeri eğitimin temellerine ilişkin kurslar, Rus üniversitelerinin lisans ve uzmanlık programlarına dahil edilecek.
Kursların Rusya Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirileceği bilgisine yer verilen haberde, "Kurslarla, öğrencilerin askerlik veya diğer kamu hizmetlerine hazırlanmasında temel becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.
Programın, acil durumlar ve askeri çatışmalar da dahil olmak üzere günlük yaşamda ve iş yerinde güvenli bir ortamın nasıl oluşturulacağı ve sürdürüleceği konusunda becerilerin geliştirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.
Habere göre tematik plan, Rusya'nın sosyo-ekonomik, politik ve askeri-teknik gelişiminin ana yönleri, uluslararası ilişkilerin gelişiminin özellikleri, askerlik hizmetinin yasal temelleri, askeri eğitim, taktik ve tıbbi eğitimin temelleri üzerine bölümler içeriyor.
Üniversitelerde askeri eğitimin temellerine ilişkin kursların, devlet başkanı ve hükümetin talimatıyla geliştirildiği kaydedildi.