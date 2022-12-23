https://sputniknews.com.tr/20221223/rus-universitelerinde-askeri-egitim-uzerine-kurslar-acilacak-1064933049.html

Rus üniversitelerinde askeri eğitim üzerine kurslar açılacak

Rus üniversitelerinde askeri eğitim üzerine kurslar açılacak

Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın üniversitelerde askeri eğitimin temellerine ilişkin kurslar açacağı bildirildi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T22:26+0300

2022-12-23T22:26+0300

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Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, askeri eğitimin temellerine ilişkin kurslar, Rus üniversitelerinin lisans ve uzmanlık programlarına dahil edilecek.Kursların Rusya Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirileceği bilgisine yer verilen haberde, "Kurslarla, öğrencilerin askerlik veya diğer kamu hizmetlerine hazırlanmasında temel becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.Programın, acil durumlar ve askeri çatışmalar da dahil olmak üzere günlük yaşamda ve iş yerinde güvenli bir ortamın nasıl oluşturulacağı ve sürdürüleceği konusunda becerilerin geliştirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.Habere göre tematik plan, Rusya'nın sosyo-ekonomik, politik ve askeri-teknik gelişiminin ana yönleri, uluslararası ilişkilerin gelişiminin özellikleri, askerlik hizmetinin yasal temelleri, askeri eğitim, taktik ve tıbbi eğitimin temelleri üzerine bölümler içeriyor.Üniversitelerde askeri eğitimin temellerine ilişkin kursların, devlet başkanı ve hükümetin talimatıyla geliştirildiği kaydedildi.

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