https://sputniknews.com.tr/20221223/putin-savunma-sanayisinin-baslica-gorevi-ordu-birliklerini-silahla-donatmak-1064920417.html

Putin: Savunma sanayisinin başlıca görevi ordu birliklerini silahla donatmak

Putin: Savunma sanayisinin başlıca görevi ordu birliklerini silahla donatmak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma şirketlerinin başlıca görevinin ordu birliklerini silahla temin etmek olduğunu belirtti. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T20:32+0300

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vladimir putin

rusya savunma bakanlığı

savunma sanayi

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Rusya’nın Tula şehrinde düzenlenen ve konusu ordunun ihtiyaçları olan toplantıda konuşan Putin, “Savunma sanayisinden işletmelerin en büyük ve anahtar görevi, ordu birliklerimizi, öncü birliklerimizi ihtiyaç duydukları tüm silahlar, teçhizat, mühimmat ve ekipmanla temin etmek. Üstelik bunu ihtiyaç duyulan hacimde ve kalitede, en kısa zaman içerisinde yapmak” ifadesini kullandı.Kazanılan savaş deneyimini dikkate alarak silah ve teçhizat özelliklerini iyileştirmenin önemli olduğunu söyleyen Rus lider, Donbass’ı korumak için düzenlenen özel harekata katılan birimlerden savunma sanayi işletmelerine geri bildirimin sağlanmasının çok önemli olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Özel askeri harekat için sağlanan askeri ürünlerin kalitesini artırmak için böyle bir bilgi alışverişi mekanizmasının kalıcı ve mümkün olduğunca etkili olması gerektiğinin altını çiziyorum. Suriye’deki terör çetelerine karşı mücadelede silahlarımızın kullanılması da dahil olmak üzere bu uygulamaya uzun süredir başvuruluyor zaten.”Cepheyi ziyaret eden mühendislerin profesyonelliğine dikkat çeken Putin, “Sanayi temsilcileri orada, hasar gören teçhizatı onarmaya ve yeniden kullanımına almaya yardımcı oluyor. Tasarımcılar, sahadaki teçhizatı inceliyor ve performanslarını artırmak için değişiklikler yapar” dedi.

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