https://sputniknews.com.tr/20221223/peskov-ukraynayi-silahsizlandirma-hedefinde-onemli-ilerleme-kaydedildi-1064910548.html

Peskov: Ukrayna'yı silahsızlandırma hedefinde önemli ilerleme kaydedildi

Peskov: Ukrayna'yı silahsızlandırma hedefinde önemli ilerleme kaydedildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat sırasında Rusya ordusunun Ukrayna'yı silahsızlandırma hedefinde önemli ilerleme... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T14:28+0300

2022-12-23T14:28+0300

2022-12-23T14:28+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

kremlin

dmitriy peskov

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Günlük basın toplantısında Peskov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın savunma potansiyelinin ve Avrupa ülkelerinden Kiev'e Sovyet silahları tedarikinin neredeyse son bulduğuna dair açıklaması bağlamında Ukrayna'nın silahsızlandırılması hedefine ulaşıldığının söylenip söylenemeyeceği soruldu.Peskov, "Silahsızlandırma yolunda önemli bir ilerleme kaydedildiğini söyleyebiliriz" yanıtını verdi.Putin'in "Ukrayna'daki çatışma ne kadar hızlı sona ererse, o kadar iyi olur" açıklaması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus mevkidaşıyla görüşmeye hazır olduğunu söylemesi de basın toplantısında gündeme getirildi.Sözcü, bununla ilgili olarak "Bu konuda herhangi bir ön temas olmadı. Elbette her çatışma müzakere masasında sona erer. Putin bunu birçok kez dile getirdi. Fakat elbette öncelikle Rusya Federasyonu'nun koyduğu hedeflere ulaşılarak özel askeri harekatın en kısa sürede bitirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221222/rusya-genelkurmay-baskani-ordumuz-donetskteki-operasyonlari-tamamlamaya-odaklandi-1064882912.html

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