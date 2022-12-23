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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/peskov-ukraynayi-silahsizlandirma-hedefinde-onemli-ilerleme-kaydedildi-1064910548.html
Peskov: Ukrayna'yı silahsızlandırma hedefinde önemli ilerleme kaydedildi
Peskov: Ukrayna'yı silahsızlandırma hedefinde önemli ilerleme kaydedildi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat sırasında Rusya ordusunun Ukrayna'yı silahsızlandırma hedefinde önemli ilerleme... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T14:28+0300
2022-12-23T14:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
kremlin
dmitriy peskov
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Günlük basın toplantısında Peskov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın savunma potansiyelinin ve Avrupa ülkelerinden Kiev'e Sovyet silahları tedarikinin neredeyse son bulduğuna dair açıklaması bağlamında Ukrayna'nın silahsızlandırılması hedefine ulaşıldığının söylenip söylenemeyeceği soruldu.Peskov, "Silahsızlandırma yolunda önemli bir ilerleme kaydedildiğini söyleyebiliriz" yanıtını verdi.Putin'in "Ukrayna'daki çatışma ne kadar hızlı sona ererse, o kadar iyi olur" açıklaması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus mevkidaşıyla görüşmeye hazır olduğunu söylemesi de basın toplantısında gündeme getirildi.Sözcü, bununla ilgili olarak "Bu konuda herhangi bir ön temas olmadı. Elbette her çatışma müzakere masasında sona erer. Putin bunu birçok kez dile getirdi. Fakat elbette öncelikle Rusya Federasyonu'nun koyduğu hedeflere ulaşılarak özel askeri harekatın en kısa sürede bitirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221222/rusya-genelkurmay-baskani-ordumuz-donetskteki-operasyonlari-tamamlamaya-odaklandi-1064882912.html
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ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov
ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov

Peskov: Ukrayna'yı silahsızlandırma hedefinde önemli ilerleme kaydedildi

14:28 23.12.2022
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat sırasında Rusya ordusunun Ukrayna'yı silahsızlandırma hedefinde önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.
Günlük basın toplantısında Peskov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın savunma potansiyelinin ve Avrupa ülkelerinden Kiev'e Sovyet silahları tedarikinin neredeyse son bulduğuna dair açıklaması bağlamında Ukrayna'nın silahsızlandırılması hedefine ulaşıldığının söylenip söylenemeyeceği soruldu.
Peskov, "Silahsızlandırma yolunda önemli bir ilerleme kaydedildiğini söyleyebiliriz" yanıtını verdi.
Putin'in "Ukrayna'daki çatışma ne kadar hızlı sona ererse, o kadar iyi olur" açıklaması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus mevkidaşıyla görüşmeye hazır olduğunu söylemesi de basın toplantısında gündeme getirildi.
Sözcü, bununla ilgili olarak "Bu konuda herhangi bir ön temas olmadı. Elbette her çatışma müzakere masasında sona erer. Putin bunu birçok kez dile getirdi. Fakat elbette öncelikle Rusya Federasyonu'nun koyduğu hedeflere ulaşılarak özel askeri harekatın en kısa sürede bitirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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