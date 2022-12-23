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Papa Francis'ten 'zarif bir iblis' uyarısı: 'Gürültüyle değil, ellerinde çiçeklerle geliyor'
Papa Francis'ten 'zarif bir iblis' uyarısı: 'Gürültüyle değil, ellerinde çiçeklerle geliyor'
Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki kardinallere hitaben yaptığı Noel konuşmasında Hıristiyanları 'zarif bir iblis' konusunda uyardı... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T12:17+0300
2022-12-23T12:17+0300
2022-12-23T12:22+0300
yaşam
papa francis
katolik kilisesi
iblis
şeytan
noel
kardinal
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Katolik Klisesi'nin yönetimine (Roman Curia) hitaben dün bir Noel konuşması gerçekleştiren Papa Francis, Vatikan'a yaklaşan bir iblis konusunda kardinalleri uyardı.Dünyanın her yerinden kardinallerin bir araya geldiği etkinlikte Papa Francis, Vatikan yönetimine kilisedeki statüleri nedeniyle ruhen diğer insanlardan daha fazla güvencede oldukları yönünde bir hisse kapılabileceklerini söyledi. Ancak bunun doğru olmadığını, hatta diğer insanlara nazaran 'daha büyük bir tehlike altında' olduklarını söyleyen Papa, "Gürültüyle değil, elinde çiçeklerle gelen zarif iblis tarafından kuşatılmış durumdayız" ifadelerini kullandı.Papa Francis, şöyle devam etti:Papa konuşmasını, bir kişinin kendi zihni üzerindeki şeytani etkileri yenmek için gösterdiği gayrete bakmanın, yozlaşmanın önüne geçmekte etkili olabileceği değerlendirmesiyle tamamladı.
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papa francis, katolik kilisesi, iblis, şeytan, noel, kardinal
papa francis, katolik kilisesi, iblis, şeytan, noel, kardinal
Papa Francis'ten 'zarif bir iblis' uyarısı: 'Gürültüyle değil, ellerinde çiçeklerle geliyor'
12:17 23.12.2022 (güncellendi: 12:22 23.12.2022) Abone ol
Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki kardinallere hitaben yaptığı Noel konuşmasında Hıristiyanları 'zarif bir iblis' konusunda uyardı. Papa Francis, söz konusu iblisin 'gürültüyle değil, ellerinde çiçeklerle yaklaştığını' söyledi.
Katolik Klisesi'nin yönetimine (Roman Curia) hitaben dün bir Noel konuşması gerçekleştiren Papa Francis, Vatikan'a yaklaşan bir iblis konusunda kardinalleri uyardı.
Dünyanın her yerinden kardinallerin bir araya geldiği etkinlikte Papa Francis, Vatikan yönetimine kilisedeki statüleri nedeniyle ruhen diğer insanlardan daha fazla güvencede oldukları yönünde bir hisse kapılabileceklerini söyledi.
Ancak bunun doğru olmadığını, hatta diğer insanlara nazaran 'daha büyük bir tehlike altında' olduklarını söyleyen Papa, "Gürültüyle değil, elinde çiçeklerle gelen zarif iblis tarafından kuşatılmış durumdayız" ifadelerini kullandı.
Papa Francis, şöyle devam etti:
"Şeytanı lanetlemek yetmez. Onu dönüştürmeyi tercih ederek yanıt vermeliyiz. Yalnızca lanetlemek, bir sorunun ortadan kaldırıldığı anlamına gelse de asıl önemli olan şeytani düşünce biçimlerince mahkum edilmenin önüne geçmek için bazı değişikliklere gitmektir."
Papa konuşmasını, bir kişinin kendi zihni üzerindeki şeytani etkileri yenmek için gösterdiği gayrete bakmanın, yozlaşmanın önüne geçmekte etkili olabileceği değerlendirmesiyle tamamladı.