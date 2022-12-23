https://sputniknews.com.tr/20221223/nyt-ukrayna-ordusu-buyuk-kayiplar-veriyor-1064928804.html

NYT: Ukrayna ordusu büyük kayıplar veriyor

NYT: Ukrayna ordusu büyük kayıplar veriyor

The New York Times, Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği ve Batı'nın sağladığı mühimmatın tükenmek üzere olduğunu yazdı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

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The New York Times’ta (NYT) yayınlanan Julianne Barnes, Helena Cooper ve Eric Schmitt imzalı makalede, Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği ve Batı'nın sağladığı silah stoklarının tükenmek üzere olduğu belirtildi.Makalede, çatışmaların ilk 10 ayında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ABD'nin önemli desteğiyle sonuna kadar mücadele ettiği, ancak önümüzdeki aylarda büyük zorluklarla karşılaşabilecekleri vurgulandı.Rusya’nın savunmasını geliştirmeye devam ettiği ve Ukrayna ordusunun silah stoklarının fiilen tükendiğine dikkat çekilen makalede, “Öldürülen binlerce Ukraynalı asker ve başta top mermileri olmak üzere mühimmat stoklarının tükenmesi... Ukrayna ordusu böyle bir bedel ödedi” ifadelerine yer verildi.Makalede ayrıca, Ukrayna'nın ABD'nin bir ayda üretebileceğinden çok daha fazla top mermisini bir haftada ürettiğine vurgu yapıldı.

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