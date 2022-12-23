https://sputniknews.com.tr/20221223/nyt-ukrayna-ordusu-buyuk-kayiplar-veriyor-1064928804.html
NYT: Ukrayna ordusu büyük kayıplar veriyor
NYT: Ukrayna ordusu büyük kayıplar veriyor
The New York Times, Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği ve Batı'nın sağladığı mühimmatın tükenmek üzere olduğunu yazdı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T21:56+0300
2022-12-23T21:56+0300
2022-12-23T21:56+0300
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The New York Times’ta (NYT) yayınlanan Julianne Barnes, Helena Cooper ve Eric Schmitt imzalı makalede, Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği ve Batı'nın sağladığı silah stoklarının tükenmek üzere olduğu belirtildi.Makalede, çatışmaların ilk 10 ayında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ABD'nin önemli desteğiyle sonuna kadar mücadele ettiği, ancak önümüzdeki aylarda büyük zorluklarla karşılaşabilecekleri vurgulandı.Rusya’nın savunmasını geliştirmeye devam ettiği ve Ukrayna ordusunun silah stoklarının fiilen tükendiğine dikkat çekilen makalede, “Öldürülen binlerce Ukraynalı asker ve başta top mermileri olmak üzere mühimmat stoklarının tükenmesi... Ukrayna ordusu böyle bir bedel ödedi” ifadelerine yer verildi.Makalede ayrıca, Ukrayna'nın ABD'nin bir ayda üretebileceğinden çok daha fazla top mermisini bir haftada ürettiğine vurgu yapıldı.
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nyt, the new york times (nyt), ukrayna, rusya
nyt, the new york times (nyt), ukrayna, rusya
NYT: Ukrayna ordusu büyük kayıplar veriyor
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The New York Times, Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği ve Batı'nın sağladığı mühimmatın tükenmek üzere olduğunu yazdı.
The New York Times’ta (NYT) yayınlanan Julianne Barnes, Helena Cooper ve Eric Schmitt imzalı makalede, Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği ve Batı'nın sağladığı silah stoklarının tükenmek üzere olduğu belirtildi.
Makalede, çatışmaların ilk 10 ayında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ABD'nin önemli desteğiyle sonuna kadar mücadele ettiği, ancak önümüzdeki aylarda büyük zorluklarla karşılaşabilecekleri vurgulandı.
Rusya’nın savunmasını geliştirmeye devam ettiği ve Ukrayna ordusunun silah stoklarının fiilen tükendiğine dikkat çekilen makalede, “Öldürülen binlerce Ukraynalı asker ve başta top mermileri olmak üzere mühimmat stoklarının tükenmesi... Ukrayna ordusu böyle bir bedel ödedi” ifadelerine yer verildi.
Makalede ayrıca, Ukrayna'nın ABD'nin bir ayda üretebileceğinden çok daha fazla top mermisini bir haftada ürettiğine vurgu yapıldı.