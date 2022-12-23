Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221223/mhp-il-baskani-hitlerin-ataturk-montajli-fotografini-bahceliye-hediye-etti-1064917785.html
MHP İl Başkanı, Hitler’in ‘Atatürk' montajlı fotoğrafını Bahçeli’ye hediye etti
MHP İl Başkanı, Hitler’in ‘Atatürk' montajlı fotoğrafını Bahçeli’ye hediye etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa İl Başkanlığına atadığı Cüneyt Tosuner, Bahçeli'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T18:03+0300
2022-12-23T18:03+0300
türkiye
mhp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064917879_0:258:1211:939_1920x0_80_0_0_bdb6ae930d911021b125f44cf5722fa4.png
Geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in yerine Cüneyt Tosuner atandı.Tosuner, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bildirimiyle MHP Manisa İl Başkanı olarak atandığını duyurdu.Tosuner, duyurusunu kendi sosyal medya hesabından paylaşırken Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiği andan bir fotoğrafa da yer verdi. Fotoğrafta Tosuner'in Bahçeli'ye çerçeveli bir Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı hediye ettiği görüldü.Ancak tablo dikkatli incelendiğinde Atatürk'ün tablodaki fotoğrafa montajlanmış olduğu anlaşıldı. Üstelik fotoğrafın aslında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e ait olduğu ortaya çıktı.Tosuner, daha sonra bu ana ait kareyi profil fotoğrafı haline de getirdi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064917879_0:144:1211:1052_1920x0_80_0_0_050f31a2bb65de7358fbaa23e3ad453d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp
mhp

MHP İl Başkanı, Hitler’in ‘Atatürk' montajlı fotoğrafını Bahçeli’ye hediye etti

18:03 23.12.2022
© FotoğrafMHP İl Başkanı, Hitler’in ‘Atatürk' montajlı fotoğrafını Bahçeli’ye hediye etti
MHP İl Başkanı, Hitler’in ‘Atatürk' montajlı fotoğrafını Bahçeli’ye hediye etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa İl Başkanlığına atadığı Cüneyt Tosuner, Bahçeli'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir posterini hediye etti. Ancak posterin, Nazi Almanyası'nın lideri Hitler'in bir fotoğrafının montajlanmış hali olduğu görüldü.
Geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in yerine Cüneyt Tosuner atandı.
Tosuner, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bildirimiyle MHP Manisa İl Başkanı olarak atandığını duyurdu.
Tosuner, duyurusunu kendi sosyal medya hesabından paylaşırken Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiği andan bir fotoğrafa da yer verdi. Fotoğrafta Tosuner'in Bahçeli'ye çerçeveli bir Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı hediye ettiği görüldü.
Ancak tablo dikkatli incelendiğinde Atatürk'ün tablodaki fotoğrafa montajlanmış olduğu anlaşıldı. Üstelik fotoğrafın aslında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e ait olduğu ortaya çıktı.
Tosuner, daha sonra bu ana ait kareyi profil fotoğrafı haline de getirdi:
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала