https://sputniknews.com.tr/20221223/mhp-il-baskani-hitlerin-ataturk-montajli-fotografini-bahceliye-hediye-etti-1064917785.html
MHP İl Başkanı, Hitler’in ‘Atatürk' montajlı fotoğrafını Bahçeli’ye hediye etti
MHP İl Başkanı, Hitler’in ‘Atatürk' montajlı fotoğrafını Bahçeli’ye hediye etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa İl Başkanlığına atadığı Cüneyt Tosuner, Bahçeli'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T18:03+0300
2022-12-23T18:03+0300
2022-12-23T18:03+0300
türkiye
mhp
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Geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in yerine Cüneyt Tosuner atandı.Tosuner, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bildirimiyle MHP Manisa İl Başkanı olarak atandığını duyurdu.Tosuner, duyurusunu kendi sosyal medya hesabından paylaşırken Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiği andan bir fotoğrafa da yer verdi. Fotoğrafta Tosuner'in Bahçeli'ye çerçeveli bir Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı hediye ettiği görüldü.Ancak tablo dikkatli incelendiğinde Atatürk'ün tablodaki fotoğrafa montajlanmış olduğu anlaşıldı. Üstelik fotoğrafın aslında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e ait olduğu ortaya çıktı.Tosuner, daha sonra bu ana ait kareyi profil fotoğrafı haline de getirdi:
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MHP İl Başkanı, Hitler’in ‘Atatürk' montajlı fotoğrafını Bahçeli’ye hediye etti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa İl Başkanlığına atadığı Cüneyt Tosuner, Bahçeli'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir posterini hediye etti. Ancak posterin, Nazi Almanyası'nın lideri Hitler'in bir fotoğrafının montajlanmış hali olduğu görüldü.
Geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in yerine Cüneyt Tosuner atandı.
Tosuner, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bildirimiyle MHP Manisa İl Başkanı olarak atandığını duyurdu.
Tosuner, duyurusunu kendi sosyal medya hesabından paylaşırken Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiği andan bir fotoğrafa da yer verdi. Fotoğrafta Tosuner'in Bahçeli'ye çerçeveli bir Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı hediye ettiği görüldü.
Ancak tablo dikkatli incelendiğinde Atatürk'ün tablodaki fotoğrafa montajlanmış olduğu anlaşıldı. Üstelik fotoğrafın aslında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e ait olduğu ortaya çıktı.
Tosuner, daha sonra bu ana ait kareyi profil fotoğrafı haline de getirdi: