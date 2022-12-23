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Mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı
Mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı
Peru’da düzenlenen bir mezuniyet partisinde öğrencilerin dans ettiği sırada pistin çökmesi sonucu 29 kişi yaralandı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T09:15+0300
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yaşam
peru
dans
pist
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Peru’nun Huallaga eyaletinde yer alan Saposoa kentinde lise mezuniyetinde dans pisti çöktü.Öğrenciler, dans ettikleri sırada pistin çökmesi ile açılan çukura düştü. Olayda 29 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen belediye görevlileri, yaptıkları teknik incelemenin ardından bina inşasındaki ihmal nedeniyle mezuniyet partisinin yapıldığı mekanın kapatıldığını açıkladı.Bölgede yaşayan vatandaşlar ise mekanın daha önce horoz dövüşleri için kullanılan daha alçak bir yapı olduğunu ancak sonrasında parti salonuna dönüştürülürken zemini yükseltmek için ahşap malzeme kullanıldığını aktardı.
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peru, dans, pist, çökme
peru, dans, pist, çökme

Mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı

09:15 23.12.2022 (güncellendi: 09:17 23.12.2022)
© İHAPeru’da düzenlenen bir mezuniyet partisinde öğrencilerin dans ettiği sırada pistin çökmesi sonucu 29 kişi yaralandı.
Peru’da düzenlenen bir mezuniyet partisinde öğrencilerin dans ettiği sırada pistin çökmesi sonucu 29 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© İHA
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Peru’da düzenlenen bir mezuniyet partisinde öğrencilerin dans ettiği sırada pistin çökmesi sonucu 29 kişi yaralandı.
Peru’nun Huallaga eyaletinde yer alan Saposoa kentinde lise mezuniyetinde dans pisti çöktü.
Öğrenciler, dans ettikleri sırada pistin çökmesi ile açılan çukura düştü. Olayda 29 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Kazanın ardından olay yerine gelen belediye görevlileri, yaptıkları teknik incelemenin ardından bina inşasındaki ihmal nedeniyle mezuniyet partisinin yapıldığı mekanın kapatıldığını açıkladı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar ise mekanın daha önce horoz dövüşleri için kullanılan daha alçak bir yapı olduğunu ancak sonrasında parti salonuna dönüştürülürken zemini yükseltmek için ahşap malzeme kullanıldığını aktardı.
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