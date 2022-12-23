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https://sputniknews.com.tr/20221223/meteorolojiden-hafta-sonu-uyarisi-pazar-gunu-kar-ve-firtina-geliyor-1064898620.html
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Pazar günü kar ve fırtına geliyor
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Pazar günü kar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 23 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre özellikle pazar günü kar ve fırtına bekleniyor. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T07:03+0300
2022-12-23T07:03+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.MarmaraGenellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 9°CParçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve pusluİSTANBUL °C, 13°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 7°CParçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve pusluKOCAELİ °C, 15°CParçalı bulutluEgeGenellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluAkdenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı bulutluHATAY °C, 14°CParçalı bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı bulutluİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sisli ve pusluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sisli ve pusluKAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sisli ve pusluKONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sisli ve pusluBatı KaradenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 3°CParçalı bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 7°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı bulutluTOKAT °C, 5°CParçalı bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı bulutluDoğu AnadoluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.AĞRI °C, 5°CParçalı bulutluERZURUM °C, 2°CParçalı bulutluMALATYA °C, 6°CParçalı bulutluVAN °C, 6°CParçalı bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutluMARDİN °C, 13°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Pazar günü kar ve fırtına geliyor

07:03 23.12.2022
© AANisan ortasında Trakya beyaz örtüyle kaplandı
Nisan ortasında Trakya beyaz örtüyle kaplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AA
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Meteoroloji 23 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre özellikle pazar günü kar ve fırtına bekleniyor.
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Marmara

Genellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu

Ege

Genellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
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