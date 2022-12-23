Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Pazar günü kar ve fırtına geliyor
© AANisan ortasında Trakya beyaz örtüyle kaplandı
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Meteoroloji 23 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre özellikle pazar günü kar ve fırtına bekleniyor.
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Marmara
Genellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Ege
Genellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu