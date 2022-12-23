https://sputniknews.com.tr/20221223/meteorolojiden-hafta-sonu-uyarisi-pazar-gunu-kar-ve-firtina-geliyor-1064898620.html

Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Pazar günü kar ve fırtına geliyor

Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Pazar günü kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji 23 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre özellikle pazar günü kar ve fırtına bekleniyor. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T07:03+0300

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Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.MarmaraGenellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 9°CParçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve pusluİSTANBUL °C, 13°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 7°CParçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve pusluKOCAELİ °C, 15°CParçalı bulutluEgeGenellikle parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluAkdenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı bulutluHATAY °C, 14°CParçalı bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı bulutluİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sisli ve pusluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sisli ve pusluKAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sisli ve pusluKONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sisli ve pusluBatı KaradenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 3°CParçalı bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 7°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı bulutluTOKAT °C, 5°CParçalı bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı bulutluDoğu AnadoluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.AĞRI °C, 5°CParçalı bulutluERZURUM °C, 2°CParçalı bulutluMALATYA °C, 6°CParçalı bulutluVAN °C, 6°CParçalı bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutluMARDİN °C, 13°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu