https://sputniknews.com.tr/20221223/memur-sen-ocak-ayinda-kamu-gorevlilerine-yonelik-ilave-iyilestirmeler-yapilmali-1064892104.html

Memur-Sen: Ocak ayında kamu görevlilerine yönelik ilave iyileştirmeler yapılmalı

Memur-Sen: Ocak ayında kamu görevlilerine yönelik ilave iyileştirmeler yapılmalı

Memurlar Sendikası Konfederasyonu (Memur-Sen), asgari ücretin belli olmasının ardından enflasyonun ürettiği kayıpların telafi edilmesi ve ilave iyileştirme... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T00:31+0300

2022-12-23T00:31+0300

2022-12-23T00:37+0300

ekonomi

memur-sen

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

türkiye istatistik kurumu (tüik)

tüik

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Memurlar Sendikası Konfederasyonu (Memur-Sen), asgari ücrete yapılan artış örnek alınarak diğer sabit gelirlilerin de korunmasını talep etti.Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, asgari ücretteki artışın, enflasyon gerçeğinin dikkate alındığını gösterdiği belirtildi."Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalıdır" talebine yer verilen açıklamada, "Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi ve beklentisi arasındaki uyuşmazlık ile TÜİK'in gerçekleşen ve hissedilen enflasyon verisi arasındaki farklılığın, enflasyona karşı mutlak bir koruma gerçekleştirmenin gerekçesi olarak görülmesi gerektiği" kaydedildi ve bu korumanın, bütün sabit gelirlilerin korunmasına yönelik olması gerektiği belirtildi.Açıklamada, özellikle Aralık 2021 ve Ocak 2022'deki yüksek enflasyon oranlarının, sabit gelirlilerin alım gücünü düşürdüğü ifade edilerek, devletin, sabit gelirlileri korumaya yönelik birçok mekanizmayı işleme aldığı, vergi muafiyetleri ve ilave iyileştirmeler sağladığı aktarıldı.Gelir vergisi tutarlarında muafiyet düzenlemesinin başta kamu görevlileri olmak üzere bütün sabit gelirliler açısından memnuniyet ürettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, 6. Dönem Toplu Sözleşmede, "ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro" başta olmak üzere 92 yeni kazanım elde edildiği belirtilerek, sürecin devamında yaşanan ekonomik gelişmelerin, kamu görevlileri başta olmak üzere sabit gelirlileri olumsuz etkilediğine işaret edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20221222/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-11-bin-759-lira-oldu-1064890562.html

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memur-sen, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik