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https://sputniknews.com.tr/20221223/mekkede-sel-mekke-cidde-otoyolu-kapatildi-1064933797.html
Mekke'de sel: Mekke-Cidde otoyolu kapatıldı
Mekke'de sel: Mekke-Cidde otoyolu kapatıldı
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman, şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
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Mekke'de çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü.Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf etti.Mescid-i Haram İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerin artırıldığı, su tahliyesi için 200'den fazla müfettiş ile 4 bin işçi istihdam edildiği ve 500'den fazla ekipman hazırlandığı belirtildi.Mekke-Cidde otoyolu kapatıldıMekke-i Mükerreme Emirliğinden yapılan açıklamada ise yağışların Cidde'de El-Harameyn yolu başta olmak üzere birçok yol ve bazı tünelin kapanmasına neden olduğu, Mekke-Cidde otoyolunun da tedbiren kapatıldığı duyuruldu.Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin ertelendiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20210723/suudi-arabistanda-asiri-yagislar-sele-yol-acti-1045031030.html
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mekke, ortadoğu, kabe
mekke, ortadoğu, kabe

Mekke'de sel: Mekke-Cidde otoyolu kapatıldı

22:32 23.12.2022 (güncellendi: 22:36 23.12.2022)
© AASuudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman, şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf etti
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman, şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AA
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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman, şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf etti. Yağışların Cidde'de El-Harameyn yolu başta olmak üzere birçok yolun kapanmasına neden olduğu, Mekke-Cidde otoyolunun da tedbiren kapatıldığı duyuruldu.
Mekke'de çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü.
Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf etti.
Mescid-i Haram İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerin artırıldığı, su tahliyesi için 200'den fazla müfettiş ile 4 bin işçi istihdam edildiği ve 500'den fazla ekipman hazırlandığı belirtildi.

Mekke-Cidde otoyolu kapatıldı

Mekke-i Mükerreme Emirliğinden yapılan açıklamada ise yağışların Cidde'de El-Harameyn yolu başta olmak üzere birçok yol ve bazı tünelin kapanmasına neden olduğu, Mekke-Cidde otoyolunun da tedbiren kapatıldığı duyuruldu.
Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin ertelendiği bildirildi.
Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde aşırı yağışlar sele yol açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2021
DÜNYA
Suudi Arabistan'da aşırı yağışlar sele yol açtı
23 Temmuz 2021, 01:11
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