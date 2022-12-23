Mekke'de sel: Mekke-Cidde otoyolu kapatıldı
22:32 23.12.2022 (güncellendi: 22:36 23.12.2022)
© AASuudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman, şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf etti
© AA
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman, şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf etti. Yağışların Cidde'de El-Harameyn yolu başta olmak üzere birçok yolun kapanmasına neden olduğu, Mekke-Cidde otoyolunun da tedbiren kapatıldığı duyuruldu.
Mekke'de çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü.
#أمطار_مكة #مكة_الآن#مكة— سعود الشمراني (@saudshamran) December 23, 2022
١٤٤٤/٥/٢٩هـ#الجمعة pic.twitter.com/byfh7e466X
Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf etti.
الأضرار التي لحقت بالناس جراء #سيول_مكة وفشل قنوات تصريف المياه! pic.twitter.com/IEdMeJHnfA— نحو الحرية (@hureyaksa) December 23, 2022
Mescid-i Haram İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerin artırıldığı, su tahliyesi için 200'den fazla müfettiş ile 4 bin işçi istihdam edildiği ve 500'den fazla ekipman hazırlandığı belirtildi.
سيول مكة اشوه انها ما طولت كان علوم pic.twitter.com/KtLz4bKnGY— Rashid_Almethen (@rashidalmethen) December 23, 2022
Mekke-Cidde otoyolu kapatıldı
Mekke-i Mükerreme Emirliğinden yapılan açıklamada ise yağışların Cidde'de El-Harameyn yolu başta olmak üzere birçok yol ve bazı tünelin kapanmasına neden olduğu, Mekke-Cidde otoyolunun da tedbiren kapatıldığı duyuruldu.
سيول شامية بن حمادي شرق جدة 50 كم الان pic.twitter.com/iV3dqFWniv— علوم الامطار (@UloomAlmtar) December 23, 2022
Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin ertelendiği bildirildi.
سيول مكة وجده وغيرها .— محمد عبدالله العامري (@buabdall2) December 23, 2022
اين انتم يا زراعة وبلديات من استغلالها بدلا من هدرها وعدم التصريف لها داخل المدينة وما تؤدي اليه من كوارث وخسائر مادية وبشرية
الادارة الوزارية المركزية تحتاج تواجد اكثر ودراسة ووضع حلول وعدم الاعتماد على الفروع فالبعض لا يتنبه او عاجز عن وضع حلول والرفع بها pic.twitter.com/dsKx4RfqcY
23 Temmuz 2021, 01:11