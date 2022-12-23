https://sputniknews.com.tr/20221223/lavrov-rus-baris-gucu-lacin-koridoru-sorununun-cozumu-uzerinde-calisiyor-1064917533.html

Lavrov: Rus barış gücü, Laçın koridoru sorununun çözümü üzerinde çalışıyor

Lavrov: Rus barış gücü, Laçın koridoru sorununun çözümü üzerinde çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yoğunlukla Ermenilerin yaşadığı kesimde yerleşen Rus barış gücünün, Laçın koridoru sorununun... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T17:38+0300

2022-12-23T17:38+0300

2022-12-23T17:39+0300

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ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Elbette, görüşmede, şu anda en çok ilgimizi çeken durumu değerlendirdik. Bu, Laçın koridorundaki gerilim tırmanması. Rus barış gücünün neredeyse aralıksız olarak ilgili taraflarla iletişim içinde sorunun çözümü üzerinde çalıştığını doğruladık” ifadesini kullandı.Lavrov, “Ulaşım yollarının en kısa zamanda tamamen açılması ve bölgedeki madenlerin işletilmesiyle ilgili anlaşmazlıkların çözülmesinden yanayız. Bu sorun eski, Sovyetler Birliği’nden miras kaldı ve elbette gerilimi en kısa zamanda ortadan kaldırmak lazım” dedi.Tüm tarafların, Laçın koridorundaki trafikle ilgili 9 Kasım 2022 tarihli üçlü anlaşmadaki taahhütlere bağlı kalması gerektiğini söyleyen Lavrov, “Anladığım kadarıyla Azerbaycanlı meslektaşlarımız da aynı düşüncedeler. Maalesef Ermeni meslektaşlarımız gelmedi, gelmeyeceklerini de son anda duyurdular. Bunu not ettik, ancak yine de görüşüp hem bugünün gerçek sorunları açısından hem de bu sorunun tüm yönleriyle uzun vadeli bir çözümüne doğru ilerlemek açısından nerede olduğumuza bakmaya karar verdik” diye ekledi.‘Tüm sorunlar diplomatik yollarla çözümlenmeli’Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu istikrara kavuşturma konusuyla ilgili görüş alış verişi yaptıklarını anlatan Lavrov, “Sınır belirleme konusunda uygulamalı çalışmalara başlamanın en iyi çözüm olacağı yönünde ortak bir kanıya sahibiz. Bu amaçla Azerbaycan-Ermeni ikili komisyonu kuruldu. Taraflar, bu komisyonun Rusya’nın danışma yardımıyla çalışacağı konusunda anlaştı. Elbette aynı zamanda, bu mekanizmanın tam kapsamlı ve istikrarlı işleyişini sağlarken kuvvet kullanımının tekrarından kaçınmak ve tüm ihtilaflı meseleleri münhasıran diplomatik yollarla çözmek önemli” ifadesini kullandı.Ermenistan’ı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilere bağlayan tek yol olan Laçın koridoru, 12 Aralık’ta bir grup Azerbaycanlı çevre savunucuları tarafından kapatılmıştı. Azerbaycan yönetimi, çevrecilerin amacının koridoru trafiğe kapatmak olmadığını, sivil araçların her iki yönde hareket edebildiğini duyurmuştu.Ermenistan, eylemi provokasyon olarak değerlendirdi ve amacının Karabağ’da Ermenilerin yaşadığı kesimde insani felaketi oluşturmak olduğunu iddia etmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, koridorun kapanması yüzünden bölgede gıda kıtlığının başladığını öne sürmüştü.

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sergey lavrov, rusya, ukrayna krizi