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https://sputniknews.com.tr/20221223/kuzey-koreden-yeni-balistik-fuze-denemesi-1064905293.html
Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi
Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi
Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T12:19+0300
2022-12-23T12:19+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
füze denemesi
balistik füze
japonya
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Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirildi.Başbakanlık Ofisi Kriz İdare Merkezi'nde, ilgili bakanlık ve ajans yetkilileri acil toplandı.Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) açıklamasında, füzenin düştüğü bölgede seyreden hava ve deniz taşıtlarında hasar tespit edilmediği belirtildi.Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre Pyongyang, yılın başından bu yana 36 denemede farklı menzillerde füze fırlattı.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kuzey Kore’nin Sunan bölgesinden yerel saatle 16.32'de 2 kısa balistik füzeyi Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221220/kuzeyin-casus-uydu-denemesinden-suphe-duyan-g-koreye-kiz-kardes-kimden-yanit-kopek-havlamasi-1064785422.html
kuzey kore
güney kore
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kuzey kore, güney kore, füze denemesi, balistik füze, japonya
kuzey kore, güney kore, füze denemesi, balistik füze, japonya

Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi

12:19 23.12.2022
© AP Photo / Ahn Young-joonKuzey Kore
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu.
Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirildi.
Başbakanlık Ofisi Kriz İdare Merkezi'nde, ilgili bakanlık ve ajans yetkilileri acil toplandı.
Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) açıklamasında, füzenin düştüğü bölgede seyreden hava ve deniz taşıtlarında hasar tespit edilmediği belirtildi.
Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre Pyongyang, yılın başından bu yana 36 denemede farklı menzillerde füze fırlattı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kuzey Kore’nin Sunan bölgesinden yerel saatle 16.32'de 2 kısa balistik füzeyi Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kaydedildi.
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