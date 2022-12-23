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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/kremlin-putin-harekatla-ilgili-carpitilmis-bilgi-aliyor-iddiasini-yalanladi-1064933696.html
Kremlin, ‘Putin harekatla ilgili çarpıtılmış bilgi alıyor’ iddiasını yalanladı
Kremlin, ‘Putin harekatla ilgili çarpıtılmış bilgi alıyor’ iddiasını yalanladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri harekatla ilgili çarpıtılmış bilgi aldığı yönünde Batı medyasında çıkan... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T22:32+0300
2022-12-23T22:32+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
kremlin
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adını açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, Putin’in özel askeri harekatla ilgili, titiz kontrolden geçen ve başarıların vurgulandığı, başarısızlıkların da küçümsendiği bilgiler aldığını iddia etti.Peskov, WSJ’ye açıklamasında, “Başkan, daha önce olduğu gibi, bilgi almak için çeşitli kanallara sahip. Çarpıtılmış bilgi aldığına dair iddialar doğru değil” ifadesini kullandı.Kremlin Sözcüsü ayrıca özel harekatla ilgili planlamanın gizli enformasyon olduğunu kaydetti.
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rusya, vladimir putin, kremlin
rusya, vladimir putin, kremlin

Kremlin, ‘Putin harekatla ilgili çarpıtılmış bilgi alıyor’ iddiasını yalanladı

22:32 23.12.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевPeskov
Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri harekatla ilgili çarpıtılmış bilgi aldığı yönünde Batı medyasında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adını açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, Putin’in özel askeri harekatla ilgili, titiz kontrolden geçen ve başarıların vurgulandığı, başarısızlıkların da küçümsendiği bilgiler aldığını iddia etti.
Peskov, WSJ’ye açıklamasında, “Başkan, daha önce olduğu gibi, bilgi almak için çeşitli kanallara sahip. Çarpıtılmış bilgi aldığına dair iddialar doğru değil” ifadesini kullandı.
Kremlin Sözcüsü ayrıca özel harekatla ilgili planlamanın gizli enformasyon olduğunu kaydetti.
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