https://sputniknews.com.tr/20221223/kremlin-putin-harekatla-ilgili-carpitilmis-bilgi-aliyor-iddiasini-yalanladi-1064933696.html

Kremlin, ‘Putin harekatla ilgili çarpıtılmış bilgi alıyor’ iddiasını yalanladı

Kremlin, ‘Putin harekatla ilgili çarpıtılmış bilgi alıyor’ iddiasını yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri harekatla ilgili çarpıtılmış bilgi aldığı yönünde Batı medyasında çıkan... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T22:32+0300

2022-12-23T22:32+0300

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ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

kremlin

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adını açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, Putin’in özel askeri harekatla ilgili, titiz kontrolden geçen ve başarıların vurgulandığı, başarısızlıkların da küçümsendiği bilgiler aldığını iddia etti.Peskov, WSJ’ye açıklamasında, “Başkan, daha önce olduğu gibi, bilgi almak için çeşitli kanallara sahip. Çarpıtılmış bilgi aldığına dair iddialar doğru değil” ifadesini kullandı.Kremlin Sözcüsü ayrıca özel harekatla ilgili planlamanın gizli enformasyon olduğunu kaydetti.

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