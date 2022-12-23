https://sputniknews.com.tr/20221223/kerkukte-duzenlenen-silahli-saldirida-3-irak-polisi-yaralandi-1064898197.html
Kerkük'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 Irak polisi yaralandı
Kerkük'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 Irak polisi yaralandı
Irak'ın Kerkük kentinde bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T05:26+0300
2022-12-23T05:26+0300
2022-12-23T05:26+0300
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kerkük
irak
silahlı saldırı
kobani
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Kerkük Polis Müdür Yardımcısı Ali Mıtaşşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Kobani bölgesinde bir polis kontrol noktasına yoldan geçen bir aracın içinden ateş açıldığını belirtti.Saldırıda biri ağır olmak üzere 3 polisin yaralandığını aktaran Mıtaşşar, olayın bir terör saldırısı olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221008/irak-isidin-kerkuk-askeri-sorumlusu-olduruldu--1062090995.html
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kerkük, irak, silahlı saldırı, kobani
kerkük, irak, silahlı saldırı, kobani
Kerkük'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 Irak polisi yaralandı
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Irak'ın Kerkük kentinde bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı.
Kerkük Polis Müdür Yardımcısı Ali Mıtaşşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Kobani bölgesinde bir polis kontrol noktasına yoldan geçen bir aracın içinden ateş açıldığını belirtti.
Saldırıda biri ağır olmak üzere 3 polisin yaralandığını aktaran Mıtaşşar, olayın bir terör saldırısı olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.