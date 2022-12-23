https://sputniknews.com.tr/20221223/kerkukte-duzenlenen-silahli-saldirida-3-irak-polisi-yaralandi-1064898197.html

Kerkük'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 Irak polisi yaralandı

Kerkük'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 Irak polisi yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T05:26+0300

2022-12-23T05:26+0300

2022-12-23T05:26+0300

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kerkük

irak

silahlı saldırı

kobani

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Kerkük Polis Müdür Yardımcısı Ali Mıtaşşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Kobani bölgesinde bir polis kontrol noktasına yoldan geçen bir aracın içinden ateş açıldığını belirtti.Saldırıda biri ağır olmak üzere 3 polisin yaralandığını aktaran Mıtaşşar, olayın bir terör saldırısı olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221008/irak-isidin-kerkuk-askeri-sorumlusu-olduruldu--1062090995.html

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kerkük, irak, silahlı saldırı, kobani