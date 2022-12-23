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https://sputniknews.com.tr/20221223/japonyada-yogun-kar-yagislari-8-olu-45-yarali-1064903607.html
Japonya'da yoğun kar yağışları: 8 ölü, 45 yaralı
Japonya'da yoğun kar yağışları: 8 ölü, 45 yaralı
Japonya'nın farklı kesimlerinde yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda 8 kişi öldü, 45 kişi yaralandı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T11:48+0300
2022-12-23T11:48+0300
dünya
japonya
kar yağışı
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Japonya devlet televizyonu NHK'ye göre, hafta sonundan bu yana kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Yangın ve Afet İdare Ajansının (Shobocho) açıklamasına göre, ülke genelinde yoğun kar yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.Kar yağışı kaynaklı elektrik kesintileri ve hızlı tren seferlerinde aksaklıklar meydana geldi.Meteoroloji yetkilileri Şimane, Hiroşima, Koçi ile Hokkaido bölgelerinde kar kalınlıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, kar yağışının sürmesinin beklendiğini kaydetti.Otoyollarda 30 kilometreye yakın trafik sıkışıklığı meydana geldi.Yağışın yoğun olduğu Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısı eyaletlerde, temel gıdaların önceden tedarik edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221221/abdde-nesilde-bir-kez-gorulebilecek-kar-firtinasi-bekleniyor-1064853799.html
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japonya, kar yağışı
japonya, kar yağışı

Japonya'da yoğun kar yağışları: 8 ölü, 45 yaralı

11:48 23.12.2022
© AFP 2022Japonya - kar yağışı
Japonya - kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022
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Japonya'nın farklı kesimlerinde yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda 8 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.
Japonya devlet televizyonu NHK'ye göre, hafta sonundan bu yana kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Yangın ve Afet İdare Ajansının (Shobocho) açıklamasına göre, ülke genelinde yoğun kar yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.
Kar yağışı kaynaklı elektrik kesintileri ve hızlı tren seferlerinde aksaklıklar meydana geldi.
Meteoroloji yetkilileri Şimane, Hiroşima, Koçi ile Hokkaido bölgelerinde kar kalınlıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, kar yağışının sürmesinin beklendiğini kaydetti.
Otoyollarda 30 kilometreye yakın trafik sıkışıklığı meydana geldi.
Yağışın yoğun olduğu Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısı eyaletlerde, temel gıdaların önceden tedarik edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı.
ABD'nin New York eyaletinin batı ve kuzey bölgelerinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
DÜNYA
ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası bekleniyor
21 Aralık, 23:40
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