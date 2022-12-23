https://sputniknews.com.tr/20221223/iyi-parti-sozcusu-zorlu-adaylik-konusu-sadece-iyi-partiyi-ilgilendiren-bir-konu-degildir-1064896935.html

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Adaylık konusu sadece İYİ Parti'yi ilgilendiren bir konu değildir

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Adaylık konusu sadece İYİ Parti'yi ilgilendiren bir konu değildir

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, HDP'li Paylan'ın "(Altılı masayla) Neden ortak bir cumhurbaşkanı belirlemeyelim" şeklindeki sözlerine ilişkin "İYİ Parti olarak HDP... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T04:03+0300

2022-12-23T04:03+0300

2022-12-23T04:03+0300

türkiye

garo paylan

ekrem imamoğlu

hdp

iyi parti

kürşad zorlu

meral akşener

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, partisinin asgari ücretin en az 9 bin 200 lira olması gerektiğini belirttiğini, bu konudaki nihai önerilerinin de 9 bin 600 lira olduğunu anımsattı.Bu kapsamda 3 ayda bir rakamın güncellenmesi gerektiği yönündeki paylaşımlarını da hatırlatan Zorlu, "Asgari ücret bu kadar hayat pahalılığının yüksek olduğu bir dönemde sadece geçen enflasyonu değil, önümüzdeki süreçte gelmekte olan hayat pahalılığını karşılayacak bir direnç seviyesine sahip olmalıdır" dedi.Zorlu, feryat içinde olan emeklilerin en düşük aylıklarının asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:'Türk Ceza Kanunu'nun 125, 130, 131 ve 299. maddelerinde bazı değişikler öngörüyoruz'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya değinen Zorlu, bunun hukuki değil, siyasi bir dava haline geldiğini söyledi.Zorlu, şunları kaydetti:Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla 25 Aralık Pazar Ankara Spor Salonu'nda "Büyük Kadın Buluşması"nı gerçekleştireceklerini söyledi.Zorlu, seçim yaklaşırken "muhalif medya" olarak değerlendirilen bazı yayın organlarına verilen para cezalarına dikkati çekerek, "Ölçüsüz, orantısız ve siyasi saiklerle verilen bu ceza yöntemini basın özgürlüğüne karşı çok ciddi bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Umuyoruz ki bu ölçüsüzlük devam etmez." diye konuştu.- "Siyasi tavrımız, yaklaşımımız ortadadır"Zorlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın altılı masaya yönelik ortak aday çağrısının anımsatılması üzerine, şunları söyledi:"İYİ Parti olarak baştan bu yana bu konudaki siyasi tavrımız, yaklaşımımız ortadadır. Elbette demokrasiyi, işbirliğini, TBMM zemininde milletimiz için ortaklaşma hedefini önemsiyoruz ama İYİ Parti olarak HDP konusunda PKK ile olan ilişkisi bağlamındaki tavrımız, değerlendirmemiz, bu konudaki eleştirimiz nettir. Adaylık konusu da sadece İYİ Parti'yi ilgilendiren bir konu değildir. Altılı masadan bahsedilmiş, bu altılı masanın diğer ortaklarına, genel başkanlarına, görüşlerine belki sunulabilecek bir konudur. Önümüzdeki günlerde hep birlikte irdelemeye devam ederiz."

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garo paylan, ekrem imamoğlu, hdp, iyi parti, kürşad zorlu, meral akşener