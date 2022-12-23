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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/italya-basbakani-meloni-ukraynanin-halini-anlamak-icin-isiklarinizi-sondurun-1064916009.html
İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna'nın halini anlamak için günde bir saat ışıklarınızı söndürün
İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna'nın halini anlamak için günde bir saat ışıklarınızı söndürün
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rus kuvvetlerinin enerji tesislerine yönelik saldırılarının ardından elektrik kesintileri yaşayan Ukrayna'nın içinde bulunduğu... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
italya
giorgia meloni
ukrayna
rusya
avrupa
abd
elektrik
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da 10 Ekim'den bu yana enerji üretim tesislerini hedef alması nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanmasına dair yorum yaptı.ANSA ajansının aktardığına göre Meloni, Roma'daki büyükelçilerle düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, "Tüm kültürlerde bu, aydınlığın karanlığa karşı zafer anıdır, ancak bunun yerine Ukrayna neredeyse tüm günlerini elektriksiz geçiriyor. Ukraynalıların ne durumda olduklarını anlamak için tüm İtalya halkından her gün günde birer saat ışıklarını kapatmalarını istiyorum" dedi.Meloni, "Özgürlüğü savunan ve vatan sevgisi taşıyan insanlara sahip olmanın ne anlama geldiğini anlamak için sahip oldukları enerjiyi anlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.'Güvenlik konusunda ABD'ye gereğinden fazla bağımlıyız'Bunun yanı sıra güvenlik konusunda ABD'ye 'çok fazla güvenmenin hata' olduğunu belirten Meloni, "Belirli değer zincirlerini, enerjide Rusya'ya olan bağımlılığı terk ederek egemenlik açısından aşırı bağımlılığın stratejik bir hata olduğunun farkına vardık ve güvenlik açısından ABD'ye gereğinden fazla bağımlı olduğumuzun da farkındasınızdır" diye konuştu.İtalya Başbakanı, "Ve Rusya bağımlılık yerine Çin'e bağımlı olmaktan yana olmanın akıllıca olmayacağının da farkındayız. Yapma riskini aldığımız bir diğer hata da bu" değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221220/kuleba-elektrik-tedarikindeki-sorunlar-nedeniyle-kiev-bolgesinin-yuzde-80i-elektriksiz-kaliyor-1064804369.html
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italya, giorgia meloni, ukrayna, rusya, avrupa, abd, elektrik
italya, giorgia meloni, ukrayna, rusya, avrupa, abd, elektrik

İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna'nın halini anlamak için günde bir saat ışıklarınızı söndürün

16:42 23.12.2022 (güncellendi: 16:44 23.12.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINGiorgia Meloni
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rus kuvvetlerinin enerji tesislerine yönelik saldırılarının ardından elektrik kesintileri yaşayan Ukrayna'nın içinde bulunduğu kötü durumu anlamak için halka ışıklarını günde bir saatliğine kapatma çağrısı yaptı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da 10 Ekim'den bu yana enerji üretim tesislerini hedef alması nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanmasına dair yorum yaptı.
ANSA ajansının aktardığına göre Meloni, Roma'daki büyükelçilerle düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, "Tüm kültürlerde bu, aydınlığın karanlığa karşı zafer anıdır, ancak bunun yerine Ukrayna neredeyse tüm günlerini elektriksiz geçiriyor. Ukraynalıların ne durumda olduklarını anlamak için tüm İtalya halkından her gün günde birer saat ışıklarını kapatmalarını istiyorum" dedi.
Meloni, "Özgürlüğü savunan ve vatan sevgisi taşıyan insanlara sahip olmanın ne anlama geldiğini anlamak için sahip oldukları enerjiyi anlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Güvenlik konusunda ABD'ye gereğinden fazla bağımlıyız'

Bunun yanı sıra güvenlik konusunda ABD'ye 'çok fazla güvenmenin hata' olduğunu belirten Meloni, "Belirli değer zincirlerini, enerjide Rusya'ya olan bağımlılığı terk ederek egemenlik açısından aşırı bağımlılığın stratejik bir hata olduğunun farkına vardık ve güvenlik açısından ABD'ye gereğinden fazla bağımlı olduğumuzun da farkındasınızdır" diye konuştu.
İtalya Başbakanı, "Ve Rusya bağımlılık yerine Çin'e bağımlı olmaktan yana olmanın akıllıca olmayacağının da farkındayız. Yapma riskini aldığımız bir diğer hata da bu" değerlendirmesini yaptı.
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