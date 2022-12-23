https://sputniknews.com.tr/20221223/italya-basbakani-meloni-ukraynanin-halini-anlamak-icin-isiklarinizi-sondurun-1064916009.html

İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna'nın halini anlamak için günde bir saat ışıklarınızı söndürün

İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna'nın halini anlamak için günde bir saat ışıklarınızı söndürün

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rus kuvvetlerinin enerji tesislerine yönelik saldırılarının ardından elektrik kesintileri yaşayan Ukrayna'nın içinde bulunduğu... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T16:42+0300

2022-12-23T16:42+0300

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da 10 Ekim'den bu yana enerji üretim tesislerini hedef alması nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanmasına dair yorum yaptı.ANSA ajansının aktardığına göre Meloni, Roma'daki büyükelçilerle düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, "Tüm kültürlerde bu, aydınlığın karanlığa karşı zafer anıdır, ancak bunun yerine Ukrayna neredeyse tüm günlerini elektriksiz geçiriyor. Ukraynalıların ne durumda olduklarını anlamak için tüm İtalya halkından her gün günde birer saat ışıklarını kapatmalarını istiyorum" dedi.Meloni, "Özgürlüğü savunan ve vatan sevgisi taşıyan insanlara sahip olmanın ne anlama geldiğini anlamak için sahip oldukları enerjiyi anlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.'Güvenlik konusunda ABD'ye gereğinden fazla bağımlıyız'Bunun yanı sıra güvenlik konusunda ABD'ye 'çok fazla güvenmenin hata' olduğunu belirten Meloni, "Belirli değer zincirlerini, enerjide Rusya'ya olan bağımlılığı terk ederek egemenlik açısından aşırı bağımlılığın stratejik bir hata olduğunun farkına vardık ve güvenlik açısından ABD'ye gereğinden fazla bağımlı olduğumuzun da farkındasınızdır" diye konuştu.İtalya Başbakanı, "Ve Rusya bağımlılık yerine Çin'e bağımlı olmaktan yana olmanın akıllıca olmayacağının da farkındayız. Yapma riskini aldığımız bir diğer hata da bu" değerlendirmesini yaptı.

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