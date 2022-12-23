https://sputniknews.com.tr/20221223/istanbulda-ekmege-zam-iddiasi-1064901012.html
İstanbul’da ekmeğe zam iddiası
İstanbul’da ekmeğe zam iddiası
Temmuz’da 4 TL olarak satılmaya başlanan ekmeğin İTO’ya bağlı fırınlarda 1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde 5 TL olabileceği iddia ediliyor. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T09:29+0300
2022-12-23T09:29+0300
2022-12-23T09:29+0300
ekonomi
istanbul
ekmek
istanbul ticaret odası (ito)
zam
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İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatının 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 5 TL'ye yükseltileceği iddia edildi.Ekonomi Gazetesi’nin odaya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 25 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi’nin kabul edildiği ifade edildi.Temmuz meclis toplantısında yapılan oylamada, İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatının azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olmasına karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221125/ankarada-ekmege-zam-5-lira-olmasina-karar-verildi-1063833090.html
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istanbul, ekmek, istanbul ticaret odası (ito), zam
İstanbul’da ekmeğe zam iddiası
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Temmuz’da 4 TL olarak satılmaya başlanan ekmeğin İTO’ya bağlı fırınlarda 1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde 5 TL olabileceği iddia ediliyor.
İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatının 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 5 TL'ye yükseltileceği iddia edildi.
Ekonomi Gazetesi’nin odaya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 25 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi’nin kabul edildiği ifade edildi.
Temmuz meclis toplantısında yapılan oylamada, İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatının azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olmasına karar verilmişti.