https://sputniknews.com.tr/20221223/ingilterede-itfaiyeciler-ambulanslar-ve-hemsirelerden-sonra-pasaport-kontrol-personeli-de-grevde-1064907468.html

İngiltere'de itfaiyeciler, ambulanslar ve hemşirelerden sonra pasaport kontrol personeli de grevde

İngiltere'de itfaiyeciler, ambulanslar ve hemşirelerden sonra pasaport kontrol personeli de grevde

İngiltere'de yıl sonunda ücret zamlarının enflasyonun altında kalması nedeniyle itfaiyeciler, ambulans görevlileri ve hemşirelerin ardından pasaport kontrol... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T13:12+0300

2022-12-23T13:12+0300

2022-12-23T13:13+0300

dünya

ingiltere

grev

havalimanı

enflasyon

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İngiltere'de enflasyonun enerji krizinin etkisiyle çift haneli rakamlara gelmesiyle beraber yıl sonunda ücret artışlarının yetersiz olması, kamu çalışanlarını isyan ettirdi.İtfaiyeciler, ambulans görevlileri ve hemşirelerin ardından havalimanlarındaki pasaport kontrol görevlileri de iş bırakma karaı aldı.Ülkenin 6 havalimanındaki yaklaşık 1000 çalışan, Kamu ve Ticari Hizmetler (PCS) tarafından düzenlenen ve 1 Ocak'a kadar sürmesi planlanan greve katıldı.Askeri personel görevlendirildiHükümet; Heathrow, Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow ve Manchester kentlerindeki 6 havalimanında ve Newhaven'ın güney sahil limanındaki pasaport kabinlerinin çalışmalarını sürdürmesi için silahlı kuvvetler personeli ve memurlarını görevlendirdi.Öte yandan İngiliz makamları, pasaport kontrolündeki uzun kuyrukların insanların uçaklarda tutulmasına yol açabileceği ve kalkışları aksatabileceği konusunda uyarı yaptı.Bugün, söz konusu havalimanlarına çeyrek milyon yolcunun varması bekleniyor.'Üyelerimiz gıda bankalarından yararlanıyor'PCS Genel Sekreteri Mark Serwotka, yaptığı açıklamada, çok sayıda görevlinin hayat pahalılığıyla mücadele ettiğine vurgu yaptı. BBC'ye konuşan Serwotka, "Üyelerimizin 40 bini gıda bankalarından yararlanıyor. 45 bini çalıştığı yerlerden yardım talep ediyor" ifadelerini kullandı.İngiltere'de Noel arifesinde grevlerBunun yanı sıra İletişim İşçileri Sendikası'na (CWU) bağlı posta dağıtım personeli de bugün bu ayki beşinci grevini başlattı.PCS'ye bağlı Londra ve güneydoğu İngiltere'deki otoyollar ve ana yollardan sorumlu Ulusal Karayolları çalışanları da dün dört günlüğüne greve gittiğini duyurmuştu.Ayrıca demiryolu işçileri, bugün 18.00'den 27 Aralık'a kadar yeni bir grev yapacak.Yarın ise Londra'daki toplu taşıma görevlileri ve Çevre Ajansı çalışanları da eylem düzenlemeyi planlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221222/ingiltere-saglik-hizmetinden-halka-cok-sarhos-olmayin-1064866435.html

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