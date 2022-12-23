https://sputniknews.com.tr/20221223/hdpli-semra-guzelin-milletvekilliginin-dusurulmesi-hakkinda-karar-resmi-gazetede-yayimlandi--1064893904.html
Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T01:37+0300
2022-12-23T01:37+0300
2022-12-23T01:40+0300
politika
semra güzel
resmi gazete
hdp
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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in 2022 yılında beşi Haziran ayında olmak üzere Genel Kurul'un altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasanın 84’üncü ve İçtüzüğün 138’inci maddelerine göre milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 22.12.2022 tarihli, 43’üncü birleşiminde kabul edildiği belirtildi.
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semra güzel, resmi gazete, hdp
semra güzel, resmi gazete, hdp
Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı
01:37 23.12.2022 (güncellendi: 01:40 23.12.2022) Abone ol
Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında karar Resmi Gazete’
de yayımlandı.
Buna göre, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in 2022 yılında beşi Haziran ayında olmak üzere Genel Kurul'un altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasanın 84’üncü ve İçtüzüğün 138’inci maddelerine göre milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 22.12.2022 tarihli, 43’üncü birleşiminde kabul edildiği belirtildi.