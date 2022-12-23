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Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in 2022 yılında beşi Haziran ayında olmak üzere Genel Kurul'un altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasanın 84’üncü ve İçtüzüğün 138’inci maddelerine göre milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 22.12.2022 tarihli, 43’üncü birleşiminde kabul edildiği belirtildi.
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semra güzel, resmi gazete, hdp
semra güzel, resmi gazete, hdp

Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı

01:37 23.12.2022 (güncellendi: 01:40 23.12.2022)
© AAHDP milletvekili Semra Güzel
HDP milletvekili Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AA
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Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in 2022 yılında beşi Haziran ayında olmak üzere Genel Kurul'un altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasanın 84’üncü ve İçtüzüğün 138’inci maddelerine göre milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 22.12.2022 tarihli, 43’üncü birleşiminde kabul edildiği belirtildi.
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