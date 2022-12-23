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https://sputniknews.com.tr/20221223/gulsen-yilbasinda-izmirde-sahne-alacak--1064914959.html
İzmir Büyükşehir Belediyesi duyurdu: İzmir yeni yıla Gülşen ile girecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi duyurdu: İzmir yeni yıla Gülşen ile girecek
İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapsi istenen şarkıcı Gülşen, yılbaşı gecesi İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda sahneye çıkacak. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T16:19+0300
2022-12-23T16:22+0300
gülşen
izmir
yılbaşı
yaşam
izmir büyükşehir belediyesi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sitesinden yapılan açıklamada “İzmirliler, 2023 yılına sevilen sanatçı Gülşen ile ‘Merhaba’ diyecek. Yeni yılı Gündoğdu Meydanı’nda karşılayacak İzmirliler, bu özel gecenin coşkusuna ortak olacak” denildi.Açıklamanın devamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ifadelerine de yer verildi: Kutlama programının 21.00’de DJ Özgür Güler’in performansıyla başlayacağı, 22.30’da ise Gülşen’in sahneye çıkacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221220/gulsen-117-gun-sonra-sahnelere-geri-dondu-1064785608.html
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gülşen, izmir, yılbaşı, izmir büyükşehir belediyesi
gülşen, izmir, yılbaşı, izmir büyükşehir belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi duyurdu: İzmir yeni yıla Gülşen ile girecek

16:19 23.12.2022 (güncellendi: 16:22 23.12.2022)
© İHAŞarkıcı Gülşen
Şarkıcı Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© İHA
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İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapsi istenen şarkıcı Gülşen, yılbaşı gecesi İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda sahneye çıkacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sitesinden yapılan açıklamada “İzmirliler, 2023 yılına sevilen sanatçı Gülşen ile ‘Merhaba’ diyecek. Yeni yılı Gündoğdu Meydanı’nda karşılayacak İzmirliler, bu özel gecenin coşkusuna ortak olacak” denildi.
Açıklamanın devamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ifadelerine de yer verildi:
“Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ülke tarihimizin en önemli dönüm noktası. Biz, bu tarihi sorumluluğumuzun bilinciyle 9 Eylül 2022’den başlayıp 29 Ekim 2023’e kadar uzanan süre için kapsamlı bir program hazırladık. Gülşen’in vereceği 2023 yılbaşı konseri bu sürecin önemli kilometre taşlarından biri. O akşam tüm İzmir sadece yılbaşını değil, aynı zamanda takvimlerin Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gösteriyor olmasını da kutlayacak. Tüm İzmililerle 31 Aralık akşamı Gündoğdu Meydanı’nda buluşmak dileğiyle.”
Kutlama programının 21.00’de DJ Özgür Güler’in performansıyla başlayacağı, 22.30’da ise Gülşen’in sahneye çıkacağı belirtildi.
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
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