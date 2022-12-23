İzmir Büyükşehir Belediyesi duyurdu: İzmir yeni yıla Gülşen ile girecek

“Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ülke tarihimizin en önemli dönüm noktası. Biz, bu tarihi sorumluluğumuzun bilinciyle 9 Eylül 2022’den başlayıp 29 Ekim 2023’e kadar uzanan süre için kapsamlı bir program hazırladık. Gülşen’in vereceği 2023 yılbaşı konseri bu sürecin önemli kilometre taşlarından biri. O akşam tüm İzmir sadece yılbaşını değil, aynı zamanda takvimlerin Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gösteriyor olmasını da kutlayacak. Tüm İzmililerle 31 Aralık akşamı Gündoğdu Meydanı’nda buluşmak dileğiyle.”