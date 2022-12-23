https://sputniknews.com.tr/20221223/giresunda-yaklasik-700-yillik-tevrat-ele-gecirildi-1064895445.html
Giresun'da yaklaşık 700 yıllık Tevrat ele geçirildi
Giresun'da yaklaşık 700 yıllık Tevrat ele geçirildi
Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi gözaltına alındı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T02:15+0300
2022-12-23T02:15+0300
2022-12-23T02:15+0300
türkiye
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Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bulancak ilçesine gelen İ.M.P.'nin el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldı. El konulan Tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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Giresun'da yaklaşık 700 yıllık Tevrat ele geçirildi
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Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bulancak ilçesine gelen İ.M.P.'nin el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.
Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.
El konulan Tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.