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Giresun'da yaklaşık 700 yıllık Tevrat ele geçirildi
Giresun'da yaklaşık 700 yıllık Tevrat ele geçirildi
Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi gözaltına alındı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
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Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bulancak ilçesine gelen İ.M.P.'nin el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldı. El konulan Tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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tevrat, giresun
tevrat, giresun

Giresun'da yaklaşık 700 yıllık Tevrat ele geçirildi

02:15 23.12.2022
© AHMET BİLGEGiresun'da 700 yıllık olduğu ileri sürülen el yazması Tevrat'ı satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Giresun'da 700 yıllık olduğu ileri sürülen el yazması Tevrat'ı satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AHMET BİLGE
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Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bulancak ilçesine gelen İ.M.P.'nin el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.
© AHMET BİLGEGiresun'da 700 yıllık olduğu ileri sürülen el yazması Tevrat'ı satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Giresun'da 700 yıllık olduğu ileri sürülen el yazması Tevrat'ı satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
Giresun'da 700 yıllık olduğu ileri sürülen el yazması Tevrat'ı satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.
© AHMET BİLGE
Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.
El konulan Tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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