https://sputniknews.com.tr/20221223/fenerbahceden-obradovice-sicak-karsilama-ulker-arenaya-adim-atmak-cok-guzeldi-1064894609.html
Fenerbahçe'den Obradovic'e sıcak karşılama: 'Ülker Arena'ya adım atmak çok güzeldi'
Fenerbahçe'den Obradovic'e sıcak karşılama: 'Ülker Arena'ya adım atmak çok güzeldi'
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Eurolegue'in 15'inci hafta karşılaşmasında Sırbistan ekibi Partizan'ı Ülker Arena'da ağırladı. Fenerbahçe taraftarı... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T02:03+0300
2022-12-23T02:03+0300
2022-12-23T02:10+0300
zeljko obradovic
spor
fenerbahçe beko
partizan
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THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko ile Sırbistan'ın Partizan takımı karşılaştı. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftar Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic’e sıcak bir karşılama yaparken, Fenerbahçe Beko takım menajeri Cenk Renda tarafından Obradovic’e tablo hediye edildi. Ülker ve Spor Etkinlik Salonu'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "Bir maçı bu şekilde kazanınca, şansın bizim tarafta olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe Beko maçın başından itibaren öndeydi. Biz pes etmedik ve Avrupa Ligi'nin liderini yendik. Bu bizim için önemliydi, inancımızı hiç yitirmedik. Bizim için çok önemli bir galibiyetti" dedi.'Ülker Arena'ya adım atmak çok güzeldi"Fenerbahçe kulübüne çok önemli katkıları olduğu ve maç öncesi taraftarın onu bağrına bastığı hatırlatılarak ne hissettiği sorulan deneyimli koç, Fenerbahçe taraftarı ve kulüp başkanı Ali Koç'a teşekkür ederek, "Burada çok güzel anılarım var. Taraftarlar bana burada yaşadıklarımı hatırlattı. Çok gururluyum. 7 yıl çok güzel anlar yaşadık burada. Ülker Arena'ya adım atmak çok güzeldi" diye konuştu.Obradovic, Fenerbahçe Beko ile ilgili de, "Son zamanlarda biraz sorun yaşadılar sakatlıklardan dolayı. Ama en güzel günler onların olsun" ifadesini kullandı.
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zeljko obradovic, fenerbahçe beko, partizan
zeljko obradovic, fenerbahçe beko, partizan
Fenerbahçe'den Obradovic'e sıcak karşılama: 'Ülker Arena'ya adım atmak çok güzeldi'
02:03 23.12.2022 (güncellendi: 02:10 23.12.2022) Abone ol
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Eurolegue'in 15'inci hafta karşılaşmasında Sırbistan ekibi Partizan'ı Ülker Arena'da ağırladı. Fenerbahçe taraftarı, karşılaşma öncesinde Partizan'ın Başantrenörü Obradovic’e sıcak bir karşılama yaparken, Obradovic "Çok gururluyum. 7 yıl çok güzel anlar yaşadık burada. Ülker Arena'ya adım atmak çok güzeldi" dedi.
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko ile Sırbistan'ın Partizan takımı karşılaştı. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftar Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic’e sıcak bir karşılama yaparken, Fenerbahçe Beko takım menajeri Cenk Renda tarafından Obradovic’e tablo hediye edildi.
Ülker ve Spor Etkinlik Salonu'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "Bir maçı bu şekilde kazanınca, şansın bizim tarafta olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe Beko maçın başından itibaren öndeydi. Biz pes etmedik ve Avrupa Ligi'nin liderini yendik. Bu bizim için önemliydi, inancımızı hiç yitirmedik. Bizim için çok önemli bir galibiyetti" dedi.
'Ülker Arena'ya adım atmak çok güzeldi"
Fenerbahçe kulübüne çok önemli katkıları olduğu ve maç öncesi taraftarın onu bağrına bastığı hatırlatılarak ne hissettiği sorulan deneyimli koç, Fenerbahçe taraftarı ve kulüp başkanı Ali Koç'a teşekkür ederek, "Burada çok güzel anılarım var. Taraftarlar bana burada yaşadıklarımı hatırlattı. Çok gururluyum. 7 yıl çok güzel anlar yaşadık burada. Ülker Arena'ya adım atmak çok güzeldi" diye konuştu.
Obradovic, Fenerbahçe Beko ile ilgili de, "Son zamanlarda biraz sorun yaşadılar sakatlıklardan dolayı. Ama en güzel günler onların olsun" ifadesini kullandı.