https://sputniknews.com.tr/20221223/etna-yanardagi-yeniden-faaliyete-gecti-1064899161.html
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T07:17+0300
2022-12-23T07:17+0300
2022-12-23T07:22+0300
dünya
italya
etna yanardağı
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi.Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, patlamayla birlikte kül ve lav püskürttü.Etna Yanardağı'nda geçen yıl 50'den fazla volkanik faaliyet gözlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210830/italyadaki-etna-yanardagi-yeniden-lav-ve-kul-puskurttu-1048448197.html
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italya, etna yanardağı
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
07:17 23.12.2022 (güncellendi: 07:22 23.12.2022) Abone ol
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi.
Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, patlamayla birlikte kül ve lav püskürttü.
Etna Yanardağı'nda geçen yıl 50'den fazla volkanik faaliyet gözlenmişti.