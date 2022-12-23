https://sputniknews.com.tr/20221223/eskisehirde-brosur-dagitan-ak-partili-gencleri-kacirip-darbeden-4-saniga-4-yil-hapis-cezasi-verildi-1064919469.html

Eskişehir'de broşür dağıtan AK Partili gençleri kaçırıp darbeden 4 sanığa 4 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir'de broşür dağıtan AK Partili gençleri kaçırıp darbeden 4 sanığa 4 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir'de 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi broşür dağıtan AK Partili 3 gencin kaçırılarak darbedilmesine ilişkin davada aralarında dönemin CHP... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

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Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ve taraf avukatları hazır bulundu.Savunmalarında önceki beyanlarını yineleyen sanıklar eski CHP İl Başkan Yardımcısı D.Ç.F, G.K, Ö.E. ve T.G, beraat talebinde bulundu.Kararını açıklayan hakim, "cebir tehdit veya hile ile hürriyetten yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından sanıkları 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı.'Alınan karardan son derece memnunuz'AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, davayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'daki yerel seçimlerde broşür dağıtan partisinin gençlik kolları teşkilatı mensuplarının dönemin CHP İl Başkan Yardımcısı ve bazı CHP'liler tarafından önleri kesilerek darbedildiklerini söyledi.Bu olay üzerine davacı olduklarını belirten Çizmelioğlu, şöyle konuştu:AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verip davası için mücadele eden gençlere yapılan saldırıların hukuk önünde cezasız kalmamasının içlerini bir nebze olsun rahatlattığını dile getirerek, "Bu tarz vandallıkların, zorbalıkların gençlerimizi davamızdan ve mücadelemizden alıkoyamayacağını tekrar ifade ederiz." değerlendirmesinde bulundu.Eskişehir’de 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde broşür dağıtan 3 gencin kaçırılarak darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla aralarında CHP İl Başkan Yardımcısı D.Ç.F'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış, zanlılar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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