Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221223/erdogan-turkiye-olarak-son-20-yilda-adalet-hizmetlerinin-kalitesini-artiracak-bircok-adim-attik-1064903043.html
Erdoğan: Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır
Erdoğan: Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır" dedi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T11:41+0300
2022-12-23T12:22+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
islam dünyası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064905478_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a91bd81e27e9503dfe0d853b4fd10b49.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221216/yunanistan-turkiye-sinirina-250-sinir-polisi-yerlestirecek-1064677092.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064905478_115:0:1200:814_1920x0_80_0_0_d2c5c3f2bb8eabb6f8b9784d2061995d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, islam dünyası
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, islam dünyası

Erdoğan: Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır

11:41 23.12.2022 (güncellendi: 12:22 23.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Devlet kendi içinde güçler dengesine sahiptir. Demokratik sistemin omurgasını oluşturan erkler arasında yıkıcı rekabet halinde bunun zararını toplum görür.
Adalet sadece mülkün temeli değil devlet mimarisini bir arada tutan kilit taşıdır.
Türkiye olarak son 20 yılda adalet hizmetlerinin kalitesini artıracak birçok adım attık.
Hak ve özgürlük konusunda insan öncelikli davranıyoruz.
Milletimizin hayrına olan konularda komplekse kapılmadık.
İslam alemine yönelik oryantalist yaklaşımlar atılan adımları perdeliyor. İslam dünyası hukuk konusunda temelsiz eleştirilere maruz kalıyor. Sömürgeci döneme ait olan oryantalizm, uluslararası siyasette de mevcudiyetini koruyor. Eli kanlı terörü destekleyenler insan hayatı kutsallığından bahsediyor. Hukuk ve insan hakları meselesi devlet arası mücadele haline getirilmesi tehlikelidir.
Önümüzdeki yıl yürütmeyi daha etkin kılma yanında yasama ve yargıyı da güçlendirecek yeni reformları ülkemize kazandırmak istiyoruz.
Müslümanlara yönelik kin ve nefret hemen yanı başımızda devam ediyor. Yunanistan'ın göçmenlere tavrı, botların batırılması, göçmenlerin soyularak zulme maruz kalması her gün artıyor. Yunanistan'ın şımarıklığına Batı ülkeleri tepki göstermiyor. Mülteci barınaklarından utanç verici görüntüler geliyor. Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır.
Suriyeli, Iraklı, Afrikalı göçmenlere kapalı olan kapılar PKK ve FETÖ'cülere gelince hoşgörülü davranıyor.
Adları suç dosyaları ayyuka çıkan firarilere karşı taleplerimize rağmen Batılı ülkeler adım atmadı. Türkiye'nin 252 evladını şehit verdiği darbe teşebbüsü sonrasında attığı adımları eleştirenlerin bugün darbe söylentileri karşısında aldığı sert önlemleri görüyoruz.
Yunanistan, Türkiye sınırına 250 sınır polisi yerleştirecek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
DÜNYA
Yunanistan, Türkiye sınırına 250 sınır polisi yerleştirecek
16 Aralık, 18:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала