Erdoğan: Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır

Devlet kendi içinde güçler dengesine sahiptir. Demokratik sistemin omurgasını oluşturan erkler arasında yıkıcı rekabet halinde bunun zararını toplum görür. Devlet kendi içinde güçler dengesine sahiptir. Demokratik sistemin omurgasını oluşturan erkler arasında yıkıcı rekabet halinde bunun zararını toplum görür.

Adalet sadece mülkün temeli değil devlet mimarisini bir arada tutan kilit taşıdır. Adalet sadece mülkün temeli değil devlet mimarisini bir arada tutan kilit taşıdır.

Türkiye olarak son 20 yılda adalet hizmetlerinin kalitesini artıracak birçok adım attık. Türkiye olarak son 20 yılda adalet hizmetlerinin kalitesini artıracak birçok adım attık.

Hak ve özgürlük konusunda insan öncelikli davranıyoruz. Hak ve özgürlük konusunda insan öncelikli davranıyoruz.

Milletimizin hayrına olan konularda komplekse kapılmadık. Milletimizin hayrına olan konularda komplekse kapılmadık.

İslam alemine yönelik oryantalist yaklaşımlar atılan adımları perdeliyor. İslam dünyası hukuk konusunda temelsiz eleştirilere maruz kalıyor. Sömürgeci döneme ait olan oryantalizm, uluslararası siyasette de mevcudiyetini koruyor. Eli kanlı terörü destekleyenler insan hayatı kutsallığından bahsediyor. Hukuk ve insan hakları meselesi devlet arası mücadele haline getirilmesi tehlikelidir. İslam alemine yönelik oryantalist yaklaşımlar atılan adımları perdeliyor. İslam dünyası hukuk konusunda temelsiz eleştirilere maruz kalıyor. Sömürgeci döneme ait olan oryantalizm, uluslararası siyasette de mevcudiyetini koruyor. Eli kanlı terörü destekleyenler insan hayatı kutsallığından bahsediyor. Hukuk ve insan hakları meselesi devlet arası mücadele haline getirilmesi tehlikelidir.

Önümüzdeki yıl yürütmeyi daha etkin kılma yanında yasama ve yargıyı da güçlendirecek yeni reformları ülkemize kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl yürütmeyi daha etkin kılma yanında yasama ve yargıyı da güçlendirecek yeni reformları ülkemize kazandırmak istiyoruz.

Müslümanlara yönelik kin ve nefret hemen yanı başımızda devam ediyor. Yunanistan'ın göçmenlere tavrı, botların batırılması, göçmenlerin soyularak zulme maruz kalması her gün artıyor. Yunanistan'ın şımarıklığına Batı ülkeleri tepki göstermiyor. Mülteci barınaklarından utanç verici görüntüler geliyor. Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır. Müslümanlara yönelik kin ve nefret hemen yanı başımızda devam ediyor. Yunanistan'ın göçmenlere tavrı, botların batırılması, göçmenlerin soyularak zulme maruz kalması her gün artıyor. Yunanistan'ın şımarıklığına Batı ülkeleri tepki göstermiyor. Mülteci barınaklarından utanç verici görüntüler geliyor. Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır.

Suriyeli, Iraklı, Afrikalı göçmenlere kapalı olan kapılar PKK ve FETÖ'cülere gelince hoşgörülü davranıyor. Suriyeli, Iraklı, Afrikalı göçmenlere kapalı olan kapılar PKK ve FETÖ'cülere gelince hoşgörülü davranıyor.