https://sputniknews.com.tr/20221223/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064900847.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.67 bandındaki yerini korurken, euro 19.80 liradan işlem görüyor. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T09:19+0300
2022-12-23T09:19+0300
2022-12-23T09:19+0300
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Dolar, 23 Aralık 2022 sabahında 18,67 lira bandının üzerinde işlem görüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,6702 lira, satış fiyatı 18,6776 lira lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL 19,8087 lira alış fiyatı, 19,8262 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/Dolar paritesi ise 1,0608 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?23 Aralık 2022 sabahında ons altın fiyatı 1794 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1077 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Çeyrek altın 1792 lira,Yarım altın 3586 lira,Cumhuriyet altını 7148 liraya el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064861527.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.67 bandındaki yerini korurken, euro 19.80 liradan işlem görüyor.
Dolar, 23 Aralık 2022 sabahında 18,67 lira bandının üzerinde işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,6702 lira, satış fiyatı 18,6776 lira lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL 19,8087 lira alış fiyatı, 19,8262 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/Dolar paritesi ise 1,0608 seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
23 Aralık 2022 sabahında ons altın fiyatı 1794 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1077 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 7148 liraya el değiştiriyor.