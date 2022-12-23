https://sputniknews.com.tr/20221223/disisleri-bakanligi-kita-sahanligimizda-iznimiz-olmadan-arama-cikarma-faaliyeti-soz-konusu-degildir-1064931354.html

Dışişleri Bakanlığı: Kıta sahanlığımızda iznimiz olmadan arama-çıkarma faaliyeti söz konusu değildir

Dışişleri Bakanlığı: Kıta sahanlığımızda iznimiz olmadan arama-çıkarma faaliyeti söz konusu değildir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda, hiçbir ülkenin, şirketin veya geminin iznimiz olmadan hidrokarbon... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T22:15+0300

2022-12-23T22:15+0300

2022-12-23T22:15+0300

türkiye

tanju bilgiç

dışişleri bakanlığı

doğu akdeniz

kıta sahanlığı

kıta

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Bilgiç, Almanya'da bir Türk vatandaşının naaşının yanlışlıkla yakılması ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de yürüttüğü tek yanlı faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'nın dün konuyla ilgili yaptığı açıklamaya tam destek verdiğini söyleyen Bilgiç, Güney Kıbrıs'ın söz konusu faaliyetleri, Ada'nın tüm doğal kaynaklarının ortak sahibi olan Kuzey Kıbrıs'ın iznini almadan tek taraflı olarak sürdürdüğü için Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ettiğini söyledi:Bilgiç, "Bu aynı zamanda Doğu Akdeniz’de gerginliği de artırmaktadır. Barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz konferansı önerisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hidrokarbon kaynakları konusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tarafına yaptığı dört işbirliği önerisi hala masadadır. Hal böyleyken Doğu Akdeniz’de gerginliğin bu şekilde tırmandırılması hiçbir tarafın yararına değildir" ifadelerini kullandı.Bilgiç, bunu, hem bölge ülkelerine, hem de Kıbrıs Rum kesiminin arkasına saklandığı üçüncü taraflara hatırlatmak istediğini söyleyerek, "Türkiye, Doğu Akdeniz’de, hem kendi, hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Türkiye, KKTC'nin de önümüzdeki dönemde yapacağı hidrokarbon arama faaliyetlerine desteğini sürdürecektir" diye konuştu.Türk vatandaşı Abdulkadir Sargın'ın naaşının yakılması"Abdülkadir Sargın isimli vatandaşımız 14 Aralık günü Hannover'deki eyalet hastanesinde fenalaşıp hayatını kaybetti. Maalesef, vatandaşımızın naaşının bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştırılması sonucunda yakıldığını öğrendik" diyen Bilgiç, Sargın'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.Büyükelçi Bilgiç, naaşın yanlışlıkla yakıldığının öğrenilmesinin ardından Hannover Başkonsolosluğu'nun Sargın'ın ailesiyle temasa geçtiğini, eyalet bakanları da dahil olmak üzere gerekli girişimlerin yapıldığını belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in konunun takipçisi olduğunu söyledi.Aileye gerekli hukuki desteğin verildiğini söyleyen Bilgiç şunları kaydetti:Bilgiç, benzer olayların yaşanmasını engellemek için Alman makamlarınca gerekli önlemleri alınmasının beklendiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220217/yunan-disisleri-bakani-dendias-ile-turkiyenin-osla-buyukelcisi-arasinda-kita-sahanligi-tartismasi-1053935517.html

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tanju bilgiç, dışişleri bakanlığı, doğu akdeniz, kıta sahanlığı, kıta