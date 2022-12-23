https://sputniknews.com.tr/20221223/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-eyt-ile-ilgili-sorunu-1-2-hafta-icerisinde-cozecegiz-1064917268.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: EYT ile ilgili sorunu 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: EYT ile ilgili sorunu 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "EYT ile ilgili sorunu da 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" dedi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T17:20+0300
2022-12-23T17:20+0300
2022-12-23T17:26+0300
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eyt
fuat oktay
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tarih verdi. Oktay, ''Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız'' dedi.EYT düzenlemesinin gündemin ön sıralarına alınması bekleniyor. AK Parti´nin kabul edilen grup önerisine göre, gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki önerileri kabul edilmişti. Bu karara göre, TBMM 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gündeme dair soruları yanıtlamış "Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek'' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" ifadesini kullanmıştı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: EYT ile ilgili sorunu 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz
17:20 23.12.2022 (güncellendi: 17:26 23.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "EYT ile ilgili sorunu da 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tarih verdi. Oktay, ''Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız'' dedi.
EYT düzenlemesinin gündemin ön sıralarına alınması bekleniyor.
AK Parti´nin kabul edilen grup önerisine göre, gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki önerileri kabul edilmişti.
Bu karara göre, TBMM 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gündeme dair soruları yanıtlamış "Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek'' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" ifadesini kullanmıştı.