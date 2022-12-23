https://sputniknews.com.tr/20221223/cinin-ab-buyukelcisi-abd-ukrayna-krizinden-cikar-sagliyor-1064920521.html
Çin'in AB Büyükelçisi: ABD, Ukrayna krizinden çıkar sağlıyor
Çin'in AB Büyükelçisi: ABD, Ukrayna krizinden çıkar sağlıyor
Çin'in AB Misyonu Başkanı Fu Cong, ABD’nin Ukrayna krizinden yararlandığını ve bu nedenle krizin sona ermesini istemediğine belirtti. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T20:34+0300
2022-12-23T20:34+0300
2022-12-23T20:34+0300
dünya
çin
ab
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064852614_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1ee97e743d480e595099b59b65bbd0b6.jpg
Çin'in Avrupa Birliği (AB) Misyonu Başkanı Fu Cong, Pekin’in ABD'nin Ukrayna krizinden çıkar sağladığını ve bu nedenle çatışmaların sona ermesini istemediğini düşündüğünü söyledi.South China Morning Post’a konuşan Cong "Her şeyden önemlisi, insanların hayatını kurtarmak için çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanmasıdır. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazı ülkelerin veya belirli ülkelerdeki bazı kişilerin çatışmaların sona ermesini istemediğini biliyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz” dedi.‘ABD’nin çatışmaların sona ermesini gerçekten istediğine inanıp inanmadığı’ sorusuna Çinli diplomat, ABD’nin silah tedarik ederek ve Avrupa'daki enerji krizinden para kazanarak Ukrayna krizinden fayda sağladığını.belirterek, “Bizim değerlendirmemiz bu” yanıtını verdi.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064852614_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2df1b2266eb7da26fac26e2d8ff8c15f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, ab, abd
Çin'in AB Büyükelçisi: ABD, Ukrayna krizinden çıkar sağlıyor
Abone ol
Çin'in AB Misyonu Başkanı Fu Cong, ABD’nin Ukrayna krizinden yararlandığını ve bu nedenle krizin sona ermesini istemediğine belirtti.
Çin'in Avrupa Birliği (AB) Misyonu Başkanı Fu Cong, Pekin’in ABD'nin Ukrayna krizinden çıkar sağladığını ve bu nedenle çatışmaların sona ermesini istemediğini düşündüğünü söyledi.
South China Morning Post’a konuşan Cong "Her şeyden önemlisi, insanların hayatını kurtarmak için çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanmasıdır. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazı ülkelerin veya belirli ülkelerdeki bazı kişilerin çatışmaların sona ermesini istemediğini biliyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz” dedi.
‘ABD’nin çatışmaların sona ermesini gerçekten istediğine inanıp inanmadığı’ sorusuna Çinli diplomat, ABD’nin silah tedarik ederek ve Avrupa'daki enerji krizinden para kazanarak Ukrayna krizinden fayda sağladığını.belirterek, “Bizim değerlendirmemiz bu” yanıtını verdi.