Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221223/cinin-ab-buyukelcisi-abd-ukrayna-krizinden-cikar-sagliyor-1064920521.html
Çin'in AB Büyükelçisi: ABD, Ukrayna krizinden çıkar sağlıyor
Çin'in AB Büyükelçisi: ABD, Ukrayna krizinden çıkar sağlıyor
Çin'in AB Misyonu Başkanı Fu Cong, ABD’nin Ukrayna krizinden yararlandığını ve bu nedenle krizin sona ermesini istemediğine belirtti. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T20:34+0300
2022-12-23T20:34+0300
dünya
çin
ab
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064852614_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1ee97e743d480e595099b59b65bbd0b6.jpg
Çin'in Avrupa Birliği (AB) Misyonu Başkanı Fu Cong, Pekin’in ABD'nin Ukrayna krizinden çıkar sağladığını ve bu nedenle çatışmaların sona ermesini istemediğini düşündüğünü söyledi.South China Morning Post’a konuşan Cong "Her şeyden önemlisi, insanların hayatını kurtarmak için çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanmasıdır. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazı ülkelerin veya belirli ülkelerdeki bazı kişilerin çatışmaların sona ermesini istemediğini biliyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz” dedi.‘ABD’nin çatışmaların sona ermesini gerçekten istediğine inanıp inanmadığı’ sorusuna Çinli diplomat, ABD’nin silah tedarik ederek ve Avrupa'daki enerji krizinden para kazanarak Ukrayna krizinden fayda sağladığını.belirterek, “Bizim değerlendirmemiz bu” yanıtını verdi.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064852614_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2df1b2266eb7da26fac26e2d8ff8c15f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, ab, abd
çin, ab, abd

Çin'in AB Büyükelçisi: ABD, Ukrayna krizinden çıkar sağlıyor

20:34 23.12.2022
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© Sputnik / Стрингер
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Çin'in AB Misyonu Başkanı Fu Cong, ABD’nin Ukrayna krizinden yararlandığını ve bu nedenle krizin sona ermesini istemediğine belirtti.
Çin'in Avrupa Birliği (AB) Misyonu Başkanı Fu Cong, Pekin’in ABD'nin Ukrayna krizinden çıkar sağladığını ve bu nedenle çatışmaların sona ermesini istemediğini düşündüğünü söyledi.
South China Morning Post’a konuşan Cong "Her şeyden önemlisi, insanların hayatını kurtarmak için çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanmasıdır. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazı ülkelerin veya belirli ülkelerdeki bazı kişilerin çatışmaların sona ermesini istemediğini biliyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz” dedi.
‘ABD’nin çatışmaların sona ermesini gerçekten istediğine inanıp inanmadığı’ sorusuna Çinli diplomat, ABD’nin silah tedarik ederek ve Avrupa'daki enerji krizinden para kazanarak Ukrayna krizinden fayda sağladığını.belirterek, “Bizim değerlendirmemiz bu” yanıtını verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала