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https://sputniknews.com.tr/20221223/centcom-komutani-turkiyenin-kuzey-suriyeye-harekati-bolgdeki-durumu-istikrarsizlastirabilir-1064902723.html
CENTCOM Komutanı: Türkiye'nin kuzey Suriye'ye harekatı bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabilir
CENTCOM Komutanı: Türkiye'nin kuzey Suriye'ye harekatı bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabilir
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Erik Kurilla, Türkiye'nin kuzey Suriye'ye yönelik askeri harekatının bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabileceğini ve... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T11:02+0300
2022-12-23T11:03+0300
dünya
suriye
türkiye
abd
centcom
erik kurilla
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CENTCOM Komutanı Erik Kurilla, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine dönük olası askeri harekatına ilişkin değerlendirmede bulundu.Kurilla, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya yanıt vererek, "Orada IŞİD hala tehdit oluşturuyor ve şu anda endişelendiğim şey, Suriye'de sürdürmekte olduğumuz IŞİD'le mücadele operasyonlarına devam edebiliyor olmamız" dedi.IŞİD'in kontrolündeki toprakların geri alındığını, ancak örgütün ideolojisinin yayılımının kontrol edilemediğini kaydeden Kurilla, Türkiye'nin askeri harekatıyla ilgili "Bu konuda çok ama çok endişeliyim zira bu, bölgeyi istikrarsızlaştırabilir ve Demokratik Suriye Güçleri'nden (DSG) ortaklarımızın cezaevlerinde kontorlü yitirmelelerine neden olabilir. Kuzey Suriye'de yaklaşık 28 cezaevleri var. Buralardan çekilmelerine ve buraların riske girmesine neden olabilir" dedi.ABD'li komutan, "Hatırlarsanız geçen yılın ocak ayında cezaevlerinden birinde 4 bine yakın IŞİD tutuklusu firar etmişti. Bu, ayrıca el-Hol Kampı'ndaki güvenliği de riske atabilir. Dolayısıyla durumu yatıştırmak ve Türklerin harekatını engellemek için yapabileceğimiz her şey önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.Geçen haftalarda Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer, Türkiye’nin Suriye’ye kara harekatı bu ay başlatabileceğini söylemişti. Kaynaklar, bu durumun Suriye’deki ABD’lileri ve bölgede istikrarı riske atacağını savunurken, ABD ordu sözcülerinden Joseph Buccino da “Böyle bir adımın Suriye’de zor kazanılan güvenlik ve istikrarı tehlikeye düşürmesinden endişeliyiz” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221212/rusya-turkiyeyi-suriyede-kara-harekati-duzenlememesi-konusunda-ikna-icin-gorusmelerimiz-suruyor-1064476289.html
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suriye, türkiye, abd, centcom, erik kurilla
suriye, türkiye, abd, centcom, erik kurilla

CENTCOM Komutanı: Türkiye'nin kuzey Suriye'ye harekatı bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabilir

11:02 23.12.2022 (güncellendi: 11:03 23.12.2022)
© DHATSK - Suriye
TSK - Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© DHA
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Erik Kurilla, Türkiye'nin kuzey Suriye'ye yönelik askeri harekatının bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabileceğini ve IŞİD'li tutukluların bulunduğu cezaevlerini riske atabileceğini savundu.
CENTCOM Komutanı Erik Kurilla, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine dönük olası askeri harekatına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kurilla, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya yanıt vererek, "Orada IŞİD hala tehdit oluşturuyor ve şu anda endişelendiğim şey, Suriye'de sürdürmekte olduğumuz IŞİD'le mücadele operasyonlarına devam edebiliyor olmamız" dedi.
IŞİD'in kontrolündeki toprakların geri alındığını, ancak örgütün ideolojisinin yayılımının kontrol edilemediğini kaydeden Kurilla, Türkiye'nin askeri harekatıyla ilgili "Bu konuda çok ama çok endişeliyim zira bu, bölgeyi istikrarsızlaştırabilir ve Demokratik Suriye Güçleri'nden (DSG) ortaklarımızın cezaevlerinde kontorlü yitirmelelerine neden olabilir. Kuzey Suriye'de yaklaşık 28 cezaevleri var. Buralardan çekilmelerine ve buraların riske girmesine neden olabilir" dedi.
ABD'li komutan, "Hatırlarsanız geçen yılın ocak ayında cezaevlerinden birinde 4 bine yakın IŞİD tutuklusu firar etmişti. Bu, ayrıca el-Hol Kampı'ndaki güvenliği de riske atabilir. Dolayısıyla durumu yatıştırmak ve Türklerin harekatını engellemek için yapabileceğimiz her şey önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.
Geçen haftalarda Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer, Türkiye’nin Suriye’ye kara harekatı bu ay başlatabileceğini söylemişti. Kaynaklar, bu durumun Suriye’deki ABD’lileri ve bölgede istikrarı riske atacağını savunurken, ABD ordu sözcülerinden Joseph Buccino da “Böyle bir adımın Suriye’de zor kazanılan güvenlik ve istikrarı tehlikeye düşürmesinden endişeliyiz” demişti.
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