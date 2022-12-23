https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-koca-gelmeyecegi-randevusunu-iptal-etmeyenler-15-gun-randevu-alamayacak-1064919247.html
Bakan Koca: Gelmeyeceği randevusunu iptal etmeyenler 15 gün randevu alamayacak
Bakan Koca: Gelmeyeceği randevusunu iptal etmeyenler 15 gün randevu alamayacak
Sağlık Bakanı 'MHRS'den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak.' dedi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T19:00+0300
2022-12-23T19:00+0300
2022-12-23T19:01+0300
türkiye
fahrettin koca
hastane
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı" dedi.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHRS'den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun. 'İyi olacak hasta' randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, hastane, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
fahrettin koca, hastane, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
Bakan Koca: Gelmeyeceği randevusunu iptal etmeyenler 15 gün randevu alamayacak
19:00 23.12.2022 (güncellendi: 19:01 23.12.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı 'MHRS'den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak.' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHRS'den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun. 'İyi olacak hasta' randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder" ifadelerini kullandı.