https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-koca-gelmeyecegi-randevusunu-iptal-etmeyenler-15-gun-randevu-alamayacak-1064919247.html

Bakan Koca: Gelmeyeceği randevusunu iptal etmeyenler 15 gün randevu alamayacak

Bakan Koca: Gelmeyeceği randevusunu iptal etmeyenler 15 gün randevu alamayacak

Sağlık Bakanı 'MHRS'den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak.' dedi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T19:00+0300

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türkiye

fahrettin koca

hastane

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı" dedi.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHRS'den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun. 'İyi olacak hasta' randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder" ifadelerini kullandı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

fahrettin koca, hastane, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)