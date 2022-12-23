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https://sputniknews.com.tr/20221223/azerbaycan-lacin-koridorunu-kapattigi-suclamalarini-reddetti-1064923931.html
Azerbaycan, Laçın koridorunu kapattığı suçlamalarını reddetti
Azerbaycan, Laçın koridorunu kapattığı suçlamalarını reddetti
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Laçın koridorunun kapatıldığı yönündeki suçlamaları reddetti. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T21:09+0300
2022-12-23T21:09+0300
dünya
azerbaycan
rusya
laçin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Bayramov, “Laçın koridoruyla ilgili duruma açıklık getirmek istiyorum. Yolun tamamen kapatıldığı, bu bölgenin Azerbaycan tarafından abluka altına alındığına dair birçok bilgi yayınlanıyor. Her şeyden önce, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını, çok sayıda delille kolayca çürütüldüğünü belirtmek isterim” ifadesini kullandı.‘Vardanyan derhal Karabağ’dan gitmeli’Tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden ama Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ’da 'devlet bakanlığı' görevinde bulunan Ruben Vardanyan’ın faaliyetinin suç unsuru teşkil ettiğini kaydeden Bayramov, “Buna son verilmeli. Bu kişi bu bölgeyi ne kadar çabuk terk ederse herkes için o kadar iyi olur, zira öncelikle yerel halk mustarip oluyor” dedi.Bayramov, Vardanyan'ı 'yabancı element' olarak nitelendirdi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vardanyan’ın Rusya’yla hiçbir ilgisinin bulunmadığına dikkat çekerek, “Onun Karabağ’a gidip siyasi hayata katılma kararıyla hiçbir ilgimiz olmadı, yok ve olmayacak” ifadesini kullandı.
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azerbaycan, rusya, laçin, laçin koridoru
azerbaycan, rusya, laçin, laçin koridoru

Azerbaycan, Laçın koridorunu kapattığı suçlamalarını reddetti

21:09 23.12.2022
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinDağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri
Dağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© Sputnik / Maksim Blinov
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Laçın koridorunun kapatıldığı yönündeki suçlamaları reddetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Bayramov, “Laçın koridoruyla ilgili duruma açıklık getirmek istiyorum. Yolun tamamen kapatıldığı, bu bölgenin Azerbaycan tarafından abluka altına alındığına dair birçok bilgi yayınlanıyor. Her şeyden önce, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını, çok sayıda delille kolayca çürütüldüğünü belirtmek isterim” ifadesini kullandı.

‘Vardanyan derhal Karabağ’dan gitmeli’

Tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden ama Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ’da 'devlet bakanlığı' görevinde bulunan Ruben Vardanyan’ın faaliyetinin suç unsuru teşkil ettiğini kaydeden Bayramov, “Buna son verilmeli. Bu kişi bu bölgeyi ne kadar çabuk terk ederse herkes için o kadar iyi olur, zira öncelikle yerel halk mustarip oluyor” dedi.
Bayramov, Vardanyan'ı 'yabancı element' olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vardanyan’ın Rusya’yla hiçbir ilgisinin bulunmadığına dikkat çekerek, “Onun Karabağ’a gidip siyasi hayata katılma kararıyla hiçbir ilgimiz olmadı, yok ve olmayacak” ifadesini kullandı.
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