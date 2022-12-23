https://sputniknews.com.tr/20221223/artan-kiralar-nedeniyle-afet-bolgesindeki-evlere-geri-donduler-60-tonluk-kaya-tehdidi-altinda-yasam-1064899657.html

Artan kiralar nedeniyle afet bölgesindeki evlere geri döndüler: 60 tonluk kaya tehdidi altında yaşam

Artan kiralar nedeniyle afet bölgesindeki evlere geri döndüler: 60 tonluk kaya tehdidi altında yaşam

Trabzon'da 13 yıl önce 2 kişinin ölümü üzerine afet bölgesi ilan edilen Kaymaklı Mahallesi Deliklitaş mevkisinde, yamaçta düşme riski taşıyan 60 tonluk kaya... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T07:50+0300

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trabzon

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kira bedeli

afet bölgesi

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Kaymaklı Mahallesi Deliklitaş mevkisinde 21 Kasım 2009'da toprak ve taş kütlelerinin bir evin üzerine düşmesi sonucu Turan (58) ve eşi Ayşe Kurt (55) hayatını kaybetti, bazı evlerde hasar oluştu. Kaya düşmeleri süren alan 2013 yılında ‘afet bölgesi’ ilan edildi.Aynı bölgede 2016 yılında ise yamaçtan kopan kayalar nedeniyle 1 kişi yaralandı, 2 ev ve 1 iş yeri hasar gördü. Heyelan sonucunda Deliklitaş mevkiinde yamaçta düşme riski taşıyan 60 tonluk kaya tespit edilince 10 ev tahliye edildi.Tahliye edilen ailelere, kira desteği verildi. Ancak kira desteği alan bazı aileler, artan kira bedellerini öne sürerek yeniden döndüğü evlerinde kalmaya başladı.Yamaçtaki kaya nedeniyle ıslah çalışması yapılacağı için kira yardımı ile evlerinden çıktıklarını söyleyen Ayşe Güler, şunları ifade etti: Mahallede arazisi bulunan Haydar Usta ise şunları anlattı: Ev sahibi Erkan Kaya da şöyle konuştu: AFAD ekipleri ise hak sahiplerine kira desteği verildiğini, kalıcı konutlar için çalışma yürütüldüğünü, heyelan riskine karşı önlem alınmasına ilişkin ise teknik raporların hazırlandığını belirtti.

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trabzon, kira, kira bedeli, afet bölgesi