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https://sputniknews.com.tr/20221223/ankarada-darp-edilen-baterist-mehmet-dudarik-eskisehirdeki-tedavisinin-ardindan-taburcu-edildi-1064897771.html
Ankara'da darp edilen baterist Mehmet Dudarık, Eskişehir'deki tedavisinin ardından taburcu edildi
Ankara'da darp edilen baterist Mehmet Dudarık, Eskişehir'deki tedavisinin ardından taburcu edildi
Ankara’da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık, Eskişehir’de tedavi gördüğü hastaneden taburcu... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T04:47+0300
2022-12-23T04:47+0300
türkiye
mehmet dudarık
ankara
saldırı
tedavi
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Ankara'da tartıştığı bir kişi tarafından darp edilen müzik grubu Piiz'in bateristi 38 yaşındaki Mehmet Dudarık, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Mehmet Dudarık, Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'ndeki 4 gün süren tedavisinin tamamlanmasının ardından ailesi ile hastaneden ayrıldı.Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun bateristi Mehmet Dudarık ile şüpheli B.B.K. arasında, bu kişinin arkadaşının ayağına bastığı iddiasıyla tartışma çıkmıştı.Tartışma sonrası gece kulübü önünde telefonla konuşan Dudarık'ı darbeden zanlı, polislerce yakalanıp sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221219/muzisyen-mehmet-dudariki-darp-eden-saldirgan-sikayetci-oldu-1064770146.html
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mehmet dudarık, ankara, saldırı, tedavi
mehmet dudarık, ankara, saldırı, tedavi

Ankara'da darp edilen baterist Mehmet Dudarık, Eskişehir'deki tedavisinin ardından taburcu edildi

04:47 23.12.2022
© İHA / ABDULLAH GÜÇLÜAnkara'da yumruklu saldırıya uğrayan müzisyen Mehmet Dudarık
Ankara'da yumruklu saldırıya uğrayan müzisyen Mehmet Dudarık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© İHA / ABDULLAH GÜÇLÜ
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Ankara’da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık, Eskişehir’de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Ankara'da tartıştığı bir kişi tarafından darp edilen müzik grubu Piiz'in bateristi 38 yaşındaki Mehmet Dudarık, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Mehmet Dudarık, Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'ndeki 4 gün süren tedavisinin tamamlanmasının ardından ailesi ile hastaneden ayrıldı.
Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun bateristi Mehmet Dudarık ile şüpheli B.B.K. arasında, bu kişinin arkadaşının ayağına bastığı iddiasıyla tartışma çıkmıştı.
Tartışma sonrası gece kulübü önünde telefonla konuşan Dudarık'ı darbeden zanlı, polislerce yakalanıp sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
Ankara'da rock müzik grubu üyesi Mehmet Dudarık, konser verdikleri eğlence mekanında ayağına bastığını iddia eden kişinin yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
TÜRKİYE
Müzisyen Mehmet Dudarık’ı darbeden saldırgan şikayetçi oldu
19 Aralık, 22:23
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