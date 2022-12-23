https://sputniknews.com.tr/20221223/ankarada-darp-edilen-baterist-mehmet-dudarik-eskisehirdeki-tedavisinin-ardindan-taburcu-edildi-1064897771.html
Ankara'da darp edilen baterist Mehmet Dudarık, Eskişehir'deki tedavisinin ardından taburcu edildi
Ankara'da darp edilen baterist Mehmet Dudarık, Eskişehir'deki tedavisinin ardından taburcu edildi
Ankara’da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık, Eskişehir’de tedavi gördüğü hastaneden taburcu... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T04:47+0300
2022-12-23T04:47+0300
2022-12-23T04:47+0300
türkiye
mehmet dudarık
ankara
saldırı
tedavi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064897625_0:1606:2000:2731_1920x0_80_0_0_5d43279465bf35f88ef877e78c266c65.jpg
Ankara'da tartıştığı bir kişi tarafından darp edilen müzik grubu Piiz'in bateristi 38 yaşındaki Mehmet Dudarık, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Mehmet Dudarık, Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'ndeki 4 gün süren tedavisinin tamamlanmasının ardından ailesi ile hastaneden ayrıldı.Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun bateristi Mehmet Dudarık ile şüpheli B.B.K. arasında, bu kişinin arkadaşının ayağına bastığı iddiasıyla tartışma çıkmıştı.Tartışma sonrası gece kulübü önünde telefonla konuşan Dudarık'ı darbeden zanlı, polislerce yakalanıp sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221219/muzisyen-mehmet-dudariki-darp-eden-saldirgan-sikayetci-oldu-1064770146.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064897625_0:1419:2000:2919_1920x0_80_0_0_4e31ff6d89157464468af5adae420306.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet dudarık, ankara, saldırı, tedavi
mehmet dudarık, ankara, saldırı, tedavi
Ankara'da darp edilen baterist Mehmet Dudarık, Eskişehir'deki tedavisinin ardından taburcu edildi
Abone ol
Ankara’da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık, Eskişehir’de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Ankara'da tartıştığı bir kişi tarafından darp edilen müzik grubu Piiz'in bateristi 38 yaşındaki Mehmet Dudarık, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Mehmet Dudarık, Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'ndeki 4 gün süren tedavisinin tamamlanmasının ardından ailesi ile hastaneden ayrıldı.
Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun bateristi Mehmet Dudarık ile şüpheli B.B.K. arasında, bu kişinin arkadaşının ayağına bastığı iddiasıyla tartışma çıkmıştı.
Tartışma sonrası gece kulübü önünde telefonla konuşan Dudarık'ı darbeden zanlı, polislerce yakalanıp sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.