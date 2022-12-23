https://sputniknews.com.tr/20221223/ankarada-darp-edilen-baterist-mehmet-dudarik-eskisehirdeki-tedavisinin-ardindan-taburcu-edildi-1064897771.html

Ankara'da darp edilen baterist Mehmet Dudarık, Eskişehir'deki tedavisinin ardından taburcu edildi

Ankara'da darp edilen baterist Mehmet Dudarık, Eskişehir'deki tedavisinin ardından taburcu edildi

Ankara’da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık, Eskişehir’de tedavi gördüğü hastaneden taburcu... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T04:47+0300

2022-12-23T04:47+0300

2022-12-23T04:47+0300

türkiye

mehmet dudarık

ankara

saldırı

tedavi

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Ankara'da tartıştığı bir kişi tarafından darp edilen müzik grubu Piiz'in bateristi 38 yaşındaki Mehmet Dudarık, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Mehmet Dudarık, Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'ndeki 4 gün süren tedavisinin tamamlanmasının ardından ailesi ile hastaneden ayrıldı.Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun bateristi Mehmet Dudarık ile şüpheli B.B.K. arasında, bu kişinin arkadaşının ayağına bastığı iddiasıyla tartışma çıkmıştı.Tartışma sonrası gece kulübü önünde telefonla konuşan Dudarık'ı darbeden zanlı, polislerce yakalanıp sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221219/muzisyen-mehmet-dudariki-darp-eden-saldirgan-sikayetci-oldu-1064770146.html

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mehmet dudarık, ankara, saldırı, tedavi