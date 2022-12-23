Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221223/abd-afganistanda-iki-amerikalinin-serbest-birakma-cabalarindan-dolayi-katara-tesekkur-etti-1064898070.html
ABD, Afganistan'da iki Amerikalının serbest bırakma çabalarından dolayı Katar'a teşekkür etti
ABD, Afganistan'da iki Amerikalının serbest bırakma çabalarından dolayı Katar'a teşekkür etti
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Afganistan'da tutuklu bulunan iki ABD vatandaşının serbest bırakılmasıyla sonuçlanan çabalarından dolayı ülkesinin... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T05:19+0300
2022-12-23T05:20+0300
dünya
jake sullivan
abd
katar
afganistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/13/1056519554_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5a75b149d2fd717eedec33ab930c27a4.jpg
Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Sullivan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.Görüşme sırasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Afganistan'da tutuklu bulunan iki ABD vatandaşının serbest bırakılmasıyla sonuçlanan çabalarından dolayı ülkesinin Katar'a teşekkürlerini ifade etti.Sullivan, "Katar, Afganistan'daki ortak çabalarda ABD'nin sıkı bir ortağıdır" dedi.ABD 21 Aralık'ta, Afganistan'da Taliban tarafından tutuklu bulunan iki vatandaşının serbest bırakılmasını "iyi niyet göstergesi" olarak duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220524/taliban-afganistan-havalimanlarinin-isletilmesi-konusunda-katar-ve-turkiye-ile-muzakereler-suruyor-1056645805.html
katar
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/13/1056519554_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_df0863241e0dd709fe757297a977d9df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jake sullivan, abd, katar, afganistan
jake sullivan, abd, katar, afganistan

ABD, Afganistan'da iki Amerikalının serbest bırakma çabalarından dolayı Katar'a teşekkür etti

05:19 23.12.2022 (güncellendi: 05:20 23.12.2022)
© AP Photo / Susan WalshABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Abone olTelegram
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Afganistan'da tutuklu bulunan iki ABD vatandaşının serbest bırakılmasıyla sonuçlanan çabalarından dolayı ülkesinin Katar'a teşekkürlerini dile getirdi.
Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Sullivan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.
Görüşme sırasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Afganistan'da tutuklu bulunan iki ABD vatandaşının serbest bırakılmasıyla sonuçlanan çabalarından dolayı ülkesinin Katar'a teşekkürlerini ifade etti.
Sullivan, "Katar, Afganistan'daki ortak çabalarda ABD'nin sıkı bir ortağıdır" dedi.
ABD 21 Aralık'ta, Afganistan'da Taliban tarafından tutuklu bulunan iki vatandaşının serbest bırakılmasını "iyi niyet göstergesi" olarak duyurmuştu.
Taliban'dan açıklama: ABD'yi düşman olarak görmüyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
DÜNYA
Taliban: Afganistan havalimanlarının işletilmesi konusunda Katar ve Türkiye ile müzakereler sürüyor
24 Mayıs, 22:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала