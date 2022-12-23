https://sputniknews.com.tr/20221223/abd-afganistanda-iki-amerikalinin-serbest-birakma-cabalarindan-dolayi-katara-tesekkur-etti-1064898070.html
ABD, Afganistan'da iki Amerikalının serbest bırakma çabalarından dolayı Katar'a teşekkür etti
ABD, Afganistan'da iki Amerikalının serbest bırakma çabalarından dolayı Katar'a teşekkür etti
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Afganistan'da tutuklu bulunan iki ABD vatandaşının serbest bırakılmasıyla sonuçlanan çabalarından dolayı ülkesinin... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T05:19+0300
2022-12-23T05:19+0300
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Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Sullivan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.Görüşme sırasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Afganistan'da tutuklu bulunan iki ABD vatandaşının serbest bırakılmasıyla sonuçlanan çabalarından dolayı ülkesinin Katar'a teşekkürlerini ifade etti.Sullivan, "Katar, Afganistan'daki ortak çabalarda ABD'nin sıkı bir ortağıdır" dedi.ABD 21 Aralık'ta, Afganistan'da Taliban tarafından tutuklu bulunan iki vatandaşının serbest bırakılmasını "iyi niyet göstergesi" olarak duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220524/taliban-afganistan-havalimanlarinin-isletilmesi-konusunda-katar-ve-turkiye-ile-muzakereler-suruyor-1056645805.html
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jake sullivan, abd, katar, afganistan
ABD, Afganistan'da iki Amerikalının serbest bırakma çabalarından dolayı Katar'a teşekkür etti
05:19 23.12.2022 (güncellendi: 05:20 23.12.2022) Abone ol
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Afganistan'da tutuklu bulunan iki ABD vatandaşının serbest bırakılmasıyla sonuçlanan çabalarından dolayı ülkesinin Katar'a teşekkürlerini dile getirdi.
Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Sullivan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.
Görüşme sırasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Afganistan'da tutuklu bulunan iki ABD vatandaşının serbest bırakılmasıyla sonuçlanan çabalarından dolayı ülkesinin Katar'a teşekkürlerini ifade etti.
Sullivan, "Katar, Afganistan'daki ortak çabalarda ABD'nin sıkı bir ortağıdır" dedi.
ABD 21 Aralık'ta, Afganistan'da Taliban tarafından tutuklu bulunan iki vatandaşının serbest bırakılmasını "iyi niyet göstergesi" olarak duyurmuştu.