https://sputniknews.com.tr/20221223/ab-mahkemesi-danimarkanin-turk-iscinin-aile-birlesiminde-dil-testi-sartini-hukuksuz-buldu-1064895674.html

AB mahkemesi Danimarka'nın Türk işçinin aile birleşiminde dil testi şartını hukuksuz buldu

AB mahkemesi Danimarka'nın Türk işçinin aile birleşiminde dil testi şartını hukuksuz buldu

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Danimarka’nın, aile birleşimi yapacak Türk işçiden "dil testi" talep etmesini hukuka aykırı bir tedbir olarak değerlendirdi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T02:24+0300

2022-12-23T02:24+0300

2022-12-23T02:24+0300

dünya

avrupa birliği

ab

avrupa adalet divanı

türk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/02/1056908154_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0ab6bd56d318b138781b4d5c0c088dc4.jpg

AB mahkemesi'nin açıkladığı kararda yer alan bilgilere göre, Danimarka’da kalıcı ikameti olan ve 1980’den bu yana çalışan Türk bir işçinin karısı, 2015’te geldiği ülkede oturum izni başvurusunda bulundu.Danimarka, eşinin Danca dil testi sonucu olmadığı gerekçesiyle kadının başvurusunu 2016’da reddetti.Divan, kadının oturum izni alması ve aile birleşimi için dil testi şart koşulmasını, 1980’de Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında yapılan ortaklık anlaşması gereğince hukuka aykırı olduğuna hükmetti.Mahkeme ayrıca dil testi şartının tek başına entegre olma durumunu garanti etmede yetersiz sayılacağını ve bir zorunluluk olamayacağına ilişkin görüş belirtti.

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ab, avrupa adalet divanı, türk