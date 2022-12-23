https://sputniknews.com.tr/20221223/ab-mahkemesi-danimarkanin-turk-iscinin-aile-birlesiminde-dil-testi-sartini-hukuksuz-buldu-1064895674.html
AB mahkemesi Danimarka'nın Türk işçinin aile birleşiminde dil testi şartını hukuksuz buldu
AB mahkemesi Danimarka'nın Türk işçinin aile birleşiminde dil testi şartını hukuksuz buldu
Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Danimarka’nın, aile birleşimi yapacak Türk işçiden "dil testi" talep etmesini hukuka aykırı bir tedbir olarak değerlendirdi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T02:24+0300
2022-12-23T02:24+0300
2022-12-23T02:24+0300
dünya
avrupa birliği
ab
avrupa adalet divanı
türk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/02/1056908154_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0ab6bd56d318b138781b4d5c0c088dc4.jpg
AB mahkemesi'nin açıkladığı kararda yer alan bilgilere göre, Danimarka’da kalıcı ikameti olan ve 1980’den bu yana çalışan Türk bir işçinin karısı, 2015’te geldiği ülkede oturum izni başvurusunda bulundu.Danimarka, eşinin Danca dil testi sonucu olmadığı gerekçesiyle kadının başvurusunu 2016’da reddetti.Divan, kadının oturum izni alması ve aile birleşimi için dil testi şart koşulmasını, 1980’de Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında yapılan ortaklık anlaşması gereğince hukuka aykırı olduğuna hükmetti.Mahkeme ayrıca dil testi şartının tek başına entegre olma durumunu garanti etmede yetersiz sayılacağını ve bir zorunluluk olamayacağına ilişkin görüş belirtti.
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/02/1056908154_123:0:1023:675_1920x0_80_0_0_648e2a51d5b4ef36f9e9ec5d0280abd7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa birliği, ab, avrupa adalet divanı, türk
avrupa birliği, ab, avrupa adalet divanı, türk
AB mahkemesi Danimarka'nın Türk işçinin aile birleşiminde dil testi şartını hukuksuz buldu
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Danimarka’nın, aile birleşimi yapacak Türk işçiden "dil testi" talep etmesini hukuka aykırı bir tedbir olarak değerlendirdi.
AB mahkemesi'nin açıkladığı kararda yer alan bilgilere göre, Danimarka’da kalıcı ikameti olan ve 1980’den bu yana çalışan Türk bir işçinin karısı, 2015’te geldiği ülkede oturum izni başvurusunda bulundu.
Danimarka, eşinin Danca dil testi sonucu olmadığı gerekçesiyle kadının başvurusunu 2016’da reddetti.
Divan, kadının oturum izni alması ve aile birleşimi için dil testi şart koşulmasını, 1980’de Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında yapılan ortaklık anlaşması gereğince hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Mahkeme ayrıca dil testi şartının tek başına entegre olma durumunu garanti etmede yetersiz sayılacağını ve bir zorunluluk olamayacağına ilişkin görüş belirtti.