https://sputniknews.com.tr/20221223/22-yasindaki-genc-8-kisi-tarafindan-dovulerek-olduruldu-1064909624.html
22 yaşındaki genç, 8 kişi tarafından dövülerek öldürüldü
22 yaşındaki genç, 8 kişi tarafından dövülerek öldürüldü
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda 22 yaşındaki Muhammet Yasser, 8 kişi tarafından darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldü 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T13:55+0300
2022-12-23T13:55+0300
2022-12-23T13:55+0300
yaşam
esenyurt
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Esenyurt'ta 8 kişi tarafından darp edilip bıçaklanan 22 yaşındaki Muhammet Yasser, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.DHA'nın haberine göre ilçede dün 07.30 sıralarında, yabancı uyruklu Muhammet Yasser, arkadaşı ile alacak verecek nedeniyle tartıştı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada 7 şüpheli daha Yasser'i, bulunduğu eve gelerek darp edip bıçakladı.4 şüpheli tutuklandıİhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yasser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Şüpheliler Z.B., E.A., M.S., S.S., M.T.Z., A.A., S.S. ve S.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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esenyurt
22 yaşındaki genç, 8 kişi tarafından dövülerek öldürüldü
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İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda 22 yaşındaki Muhammet Yasser, 8 kişi tarafından darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldü
Esenyurt'ta 8 kişi tarafından darp edilip bıçaklanan 22 yaşındaki Muhammet Yasser, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre ilçede dün 07.30 sıralarında, yabancı uyruklu Muhammet Yasser, arkadaşı ile alacak verecek nedeniyle tartıştı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada 7 şüpheli daha Yasser'i, bulunduğu eve gelerek darp edip bıçakladı.
4 şüpheli tutuklandı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yasser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheliler Z.B., E.A., M.S., S.S., M.T.Z., A.A., S.S. ve S.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.