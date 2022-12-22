Yılbaşında 7 gezegen aynı anda görülebilecek

Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) her yıl derlediği Gök Olayları Yıllığı'nda 2022'nin en önemli gök olaylarından biri olarak gösterilen gök olayına göre, 31 Aralık 2022 tarihinde gün batımından itibaren 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. Bu gezegenlere dolunaya çok yakın evresiyle Ay da eşlik edecek. 20-30 santimetre çaplı teleskobu olanlar Plüton'u da izleyebilecek. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık, 31 Aralık'ta gün batımında itibaren görülebilecek gök olayının çok ender bir olay olduğunu söyledi.
Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) her yıl derlediği Gök Olayları Yıllığı'nda 2022'nin en önemli gök olaylarından biri olarak gösterilen gök olayına göre, 31 Aralık 2022 tarihinde gün batımından itibaren 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. Bu gezegenlere dolunaya çok yakın evresiyle Ay da eşlik edecek. 20-30 santimetre çaplı teleskobu olanlar Plüton'u da izleyebilecek. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık, 31 Aralık'ta gün batımında itibaren görülebilecek gök olayının çok ender bir olay olduğunu söyledi.
Gök Olayları Yıllığı'nda söz konusu gök olayına ilişkin konfigürasyonlar ile bilgilerin bulunduğu belirten Dr. Özışık, “Plüton ise gezegenlikten çıkartıldı ama cisim olarak küçük gezegen sınıfına dahil edildi. 31 Aralık akşamı o da Merkür, Venüs civarında. Fakat Plüton'u görmek için gerçekten büyük çaplı bir teleskop gerekiyor. Fakat bence meraklı insanlar, Plüton'u da görüntülemeye çalışacak. Çünkü çok uzak ve çok küçük bir gezegen olduğu için son derece sönük; orta karar bir teleskopla bile görünmez, 20-30 santimden daha büyük teleskop gerekir” dedi.
Gök Olayları Yıllığı'nda söz konusu gök olayına ilişkin konfigürasyonlar ile bilgilerin bulunduğu belirten Dr. Özışık, “Plüton ise gezegenlikten çıkartıldı ama cisim olarak küçük gezegen sınıfına dahil edildi. 31 Aralık akşamı o da Merkür, Venüs civarında. Fakat Plüton'u görmek için gerçekten büyük çaplı bir teleskop gerekiyor. Fakat bence meraklı insanlar, Plüton'u da görüntülemeye çalışacak. Çünkü çok uzak ve çok küçük bir gezegen olduğu için son derece sönük; orta karar bir teleskopla bile görünmez, 20-30 santimden daha büyük teleskop gerekir” dedi.