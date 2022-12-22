Yılbaşında 7 gezegen aynı anda görülebilecek

© AA Çıplak gözle bakıldığında 5 gezegen, küçük teleskopla ise 2 gezegenin izlenebileceğini belirten Dr. Özışık, “2022'nin özelliği; ağustostan itibaren bu gezegenler, gökyüzünde belli bir sırada dizilmeye başladı. Tabii, ilginç olması nedeniyle 31 Aralık'ı tarih verdik. İnsanlar, yılbaşı gecesi, hava açık olursa kendilerine güzel bir gözlem aktivitesi yapabilir. 30'unda da görülebilir. Fakat 31'inin özelliği; Ay da güzel bir evrede. Dolayısıyla Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve Ay'ı çıplak gözle görebileceğiz. Teleskopu olan gözlemcilerin Uranüs ve Neptün'ü de görme şansları var; ufkun üzerinde, gökyüzünde olacak” diye konuştu.