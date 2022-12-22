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Yılbaşında 7 gezegen aynı anda görülebilecek
Yılbaşında 7 gezegen aynı anda görülebilecek
Yılbaşı akşamı 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. 7 gezegene, dolunaya çok yakın evresiyle Ay da eşlik edecek. Gezegenlikten... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
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yılbaşı, teleskop, gezegen, plüton, ay, fotoğraf, фото
yılbaşı, teleskop, gezegen, plüton, ay, fotoğraf, фото

Yılbaşında 7 gezegen aynı anda görülebilecek

14:00 22.12.2022
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Yılbaşı akşamı 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. 7 gezegene, dolunaya çok yakın evresiyle Ay da eşlik edecek. Gezegenlikten çıkarılan Plüton ise 20-30 santim çaplı teleskoplarla izlenebilecek.
© AA

Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) her yıl derlediği Gök Olayları Yıllığı'nda 2022'nin en önemli gök olaylarından biri olarak gösterilen gök olayına göre, 31 Aralık 2022 tarihinde gün batımından itibaren 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. Bu gezegenlere dolunaya çok yakın evresiyle Ay da eşlik edecek. 20-30 santimetre çaplı teleskobu olanlar Plüton'u da izleyebilecek. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık, 31 Aralık'ta gün batımında itibaren görülebilecek gök olayının çok ender bir olay olduğunu söyledi.

Antalya&#x27;daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi&#x27;nin (TUG) her yıl derlediği Gök Olayları Yıllığı&#x27;nda 2022&#x27;nin en önemli gök olaylarından biri olarak gösterilen gök olayına göre, 31 Aralık 2022 tarihinde gün batımından itibaren 5&#x27;i çıplak gözle, 2&#x27;si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. Bu gezegenlere dolunaya çok yakın evresiyle Ay da eşlik edecek. 20-30 santimetre çaplı teleskobu olanlar Plüton&#x27;u da izleyebilecek. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık, 31 Aralık&#x27;ta gün batımında itibaren görülebilecek gök olayının çok ender bir olay olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) her yıl derlediği Gök Olayları Yıllığı'nda 2022'nin en önemli gök olaylarından biri olarak gösterilen gök olayına göre, 31 Aralık 2022 tarihinde gün batımından itibaren 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. Bu gezegenlere dolunaya çok yakın evresiyle Ay da eşlik edecek. 20-30 santimetre çaplı teleskobu olanlar Plüton'u da izleyebilecek. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık, 31 Aralık'ta gün batımında itibaren görülebilecek gök olayının çok ender bir olay olduğunu söyledi.

© AAGezegenlerin hepsinin bir anda gökyüzünde görüleceğini belirten Dr. Özışık, “Benim hatırladığım 2018 yılında dört gezegendi; bir gecede baktığınızda hepsini görebiliyordunuz. Fakat böyle 6-7 gezegenin birden, belirli bir saatte gökyüzünde olması olasılığı gerçekten çok düşük. Bundan sonraki hesaplamalar yaklaşık 2040 yılında buna benzer bir şey olacağını gösteriyor” dedi.
Yılbaşında 7 gezegen aynı anda görülebilecek - Sputnik Türkiye
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© AA
Gezegenlerin hepsinin bir anda gökyüzünde görüleceğini belirten Dr. Özışık, “Benim hatırladığım 2018 yılında dört gezegendi; bir gecede baktığınızda hepsini görebiliyordunuz. Fakat böyle 6-7 gezegenin birden, belirli bir saatte gökyüzünde olması olasılığı gerçekten çok düşük. Bundan sonraki hesaplamalar yaklaşık 2040 yılında buna benzer bir şey olacağını gösteriyor” dedi.
© AAÇıplak gözle bakıldığında 5 gezegen, küçük teleskopla ise 2 gezegenin izlenebileceğini belirten Dr. Özışık, “2022'nin özelliği; ağustostan itibaren bu gezegenler, gökyüzünde belli bir sırada dizilmeye başladı. Tabii, ilginç olması nedeniyle 31 Aralık'ı tarih verdik. İnsanlar, yılbaşı gecesi, hava açık olursa kendilerine güzel bir gözlem aktivitesi yapabilir. 30'unda da görülebilir. Fakat 31'inin özelliği; Ay da güzel bir evrede. Dolayısıyla Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve Ay'ı çıplak gözle görebileceğiz. Teleskopu olan gözlemcilerin Uranüs ve Neptün'ü de görme şansları var; ufkun üzerinde, gökyüzünde olacak” diye konuştu.
Yılbaşında 7 gezegen aynı anda görülebilecek - Sputnik Türkiye
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© AA
Çıplak gözle bakıldığında 5 gezegen, küçük teleskopla ise 2 gezegenin izlenebileceğini belirten Dr. Özışık, “2022'nin özelliği; ağustostan itibaren bu gezegenler, gökyüzünde belli bir sırada dizilmeye başladı. Tabii, ilginç olması nedeniyle 31 Aralık'ı tarih verdik. İnsanlar, yılbaşı gecesi, hava açık olursa kendilerine güzel bir gözlem aktivitesi yapabilir. 30'unda da görülebilir. Fakat 31'inin özelliği; Ay da güzel bir evrede. Dolayısıyla Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve Ay'ı çıplak gözle görebileceğiz. Teleskopu olan gözlemcilerin Uranüs ve Neptün'ü de görme şansları var; ufkun üzerinde, gökyüzünde olacak” diye konuştu.
© AA Yaşanacak gök olayının gerçek bir şölen olacağını vurgulayan Dr. Özışık, şunları söyledi: “Saat 17.30'dan itibaren, belirli bir saatte baktığınızda hepsi gökyüzünde olacak. Yoksa sabaha kadar beklersiniz. Normal yıl içindeki herhangi bir günde de gezegenler sırasıyla doğup batıyor ve onları büyük oranda görebiliyorsunuz. Fakat bunun özelliği; saat 17.30'dan sonra, yılbaşı akşamı gökyüzüne bakarlarsa; bu gezegenleri aynı anda çok güzel ayırt edebilirler. Merkür ve Venüs batı ufku civarında, süreleri kısa. Fakat Jüpiter, Satürn ve Mars, gece yarısı sonrasına kadar rahatlıkla gözlenebilir.”
Yılbaşında 7 gezegen aynı anda görülebilecek - Sputnik Türkiye
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© AA
Yaşanacak gök olayının gerçek bir şölen olacağını vurgulayan Dr. Özışık, şunları söyledi: “Saat 17.30'dan itibaren, belirli bir saatte baktığınızda hepsi gökyüzünde olacak. Yoksa sabaha kadar beklersiniz. Normal yıl içindeki herhangi bir günde de gezegenler sırasıyla doğup batıyor ve onları büyük oranda görebiliyorsunuz. Fakat bunun özelliği; saat 17.30'dan sonra, yılbaşı akşamı gökyüzüne bakarlarsa; bu gezegenleri aynı anda çok güzel ayırt edebilirler. Merkür ve Venüs batı ufku civarında, süreleri kısa. Fakat Jüpiter, Satürn ve Mars, gece yarısı sonrasına kadar rahatlıkla gözlenebilir.”
© NASA

Gök Olayları Yıllığı'nda söz konusu gök olayına ilişkin konfigürasyonlar ile bilgilerin bulunduğu belirten Dr. Özışık, “Plüton ise gezegenlikten çıkartıldı ama cisim olarak küçük gezegen sınıfına dahil edildi. 31 Aralık akşamı o da Merkür, Venüs civarında. Fakat Plüton'u görmek için gerçekten büyük çaplı bir teleskop gerekiyor. Fakat bence meraklı insanlar, Plüton'u da görüntülemeye çalışacak. Çünkü çok uzak ve çok küçük bir gezegen olduğu için son derece sönük; orta karar bir teleskopla bile görünmez, 20-30 santimden daha büyük teleskop gerekir” dedi.

Gök Olayları Yıllığı&#x27;nda söz konusu gök olayına ilişkin konfigürasyonlar ile bilgilerin bulunduğu belirten Dr. Özışık, “Plüton ise gezegenlikten çıkartıldı ama cisim olarak küçük gezegen sınıfına dahil edildi. 31 Aralık akşamı o da Merkür, Venüs civarında. Fakat Plüton&#x27;u görmek için gerçekten büyük çaplı bir teleskop gerekiyor. Fakat bence meraklı insanlar, Plüton&#x27;u da görüntülemeye çalışacak. Çünkü çok uzak ve çok küçük bir gezegen olduğu için son derece sönük; orta karar bir teleskopla bile görünmez, 20-30 santimden daha büyük teleskop gerekir” dedi. - Sputnik Türkiye
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© NASA

Gök Olayları Yıllığı'nda söz konusu gök olayına ilişkin konfigürasyonlar ile bilgilerin bulunduğu belirten Dr. Özışık, “Plüton ise gezegenlikten çıkartıldı ama cisim olarak küçük gezegen sınıfına dahil edildi. 31 Aralık akşamı o da Merkür, Venüs civarında. Fakat Plüton'u görmek için gerçekten büyük çaplı bir teleskop gerekiyor. Fakat bence meraklı insanlar, Plüton'u da görüntülemeye çalışacak. Çünkü çok uzak ve çok küçük bir gezegen olduğu için son derece sönük; orta karar bir teleskopla bile görünmez, 20-30 santimden daha büyük teleskop gerekir” dedi.

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