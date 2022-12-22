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https://sputniknews.com.tr/20221222/yargitay-sahte-savciya-verilen-cezayi-az-bularak-bozdu-1064867964.html
Yargıtay, sahte savcıya verilen cezayı az bularak bozdu
Yargıtay, sahte savcıya verilen cezayı az bularak bozdu
Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kendisini savcı olarak tanıtarak taksiciyi dolandıran sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını, yargılamanın 'nitelikli... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T12:46+0300
2022-12-22T12:51+0300
yargıtay
sahte
savcı
ceza
türkiye
nitelikli dolandırıcılık
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin kararına göre, Kocaeli'de kendisini savcı olarak tanıtan sanık Y.A., 2014'te bir taksiciden kendisini birkaç yere götürmesini istedi. Taşıma ücreti olan 250 lirayı vermemek için sahte savcı kimliğini taksiciye veren Y.A., kimliğini almaya geldiğinde borcunu ödeyeceğini söyledi.Borcunu tahsil etmek isteyen ancak bir daha Y.A.'ya ulaşamayan taksici, savcı olarak bildiği kişi hakkında şikayetçi oldu.‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından hakkında dava açılan Y.A., Kocaeli 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, üzerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğunu gösterip sahte kimlik ile polis kokartı da çıkan sanığa resmi belgede sahtecilik suçlarından 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Taksiciye yönelik eylemi nedeniyle de Y.A'ya dolandırıcılık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.Karara yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı az bularak bozdu. Dairenin kararında, sanığın suçunun nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilmesi ve yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılması gerektiği kaydedildi.Kararda, şu ifadelere yer verildi:10 yıla kadar hapis öngörülüyorTürk Ceza Kanunu'nun dolandırıcılık suçuna ilişkin 157. maddesinde, atılı suçu işleyenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor.Nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin 158. maddenin 1-L bendinde ise kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak atılı suçu işleyenlere ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.
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yargıtay, sahte, savcı, ceza, nitelikli dolandırıcılık
yargıtay, sahte, savcı, ceza, nitelikli dolandırıcılık

Yargıtay, sahte savcıya verilen cezayı az bularak bozdu

12:46 22.12.2022 (güncellendi: 12:51 22.12.2022)
Yargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kendisini savcı olarak tanıtarak taksiciyi dolandıran sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını, yargılamanın 'nitelikli dolandırıcılık' kapsamında ağır ceza mahkemesinde yapılması gerektiği için bozulmasına karar verdi.
Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin kararına göre, Kocaeli'de kendisini savcı olarak tanıtan sanık Y.A., 2014'te bir taksiciden kendisini birkaç yere götürmesini istedi. Taşıma ücreti olan 250 lirayı vermemek için sahte savcı kimliğini taksiciye veren Y.A., kimliğini almaya geldiğinde borcunu ödeyeceğini söyledi.
Borcunu tahsil etmek isteyen ancak bir daha Y.A.'ya ulaşamayan taksici, savcı olarak bildiği kişi hakkında şikayetçi oldu.
‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından hakkında dava açılan Y.A., Kocaeli 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, üzerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğunu gösterip sahte kimlik ile polis kokartı da çıkan sanığa resmi belgede sahtecilik suçlarından 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Taksiciye yönelik eylemi nedeniyle de Y.A'ya dolandırıcılık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Karara yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı az bularak bozdu. Dairenin kararında, sanığın suçunun nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilmesi ve yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılması gerektiği kaydedildi.
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Sanığın kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması karşısında, eylemin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-L maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ve aralarındaki hukuki ve fiili irtibat nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, yargılamaya devamla sanığın mahkumiyetine hükmedilmesi yasaya aykırı görüldüğünden hükümlerin bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

10 yıla kadar hapis öngörülüyor

Türk Ceza Kanunu'nun dolandırıcılık suçuna ilişkin 157. maddesinde, atılı suçu işleyenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor.
Nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin 158. maddenin 1-L bendinde ise kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak atılı suçu işleyenlere ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.
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