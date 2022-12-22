Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/ukraynaya-verilen-sovyet-tanklarinin-yerini-alacak-leopard-2-tanklarinin-cekyaya-teslimati-basladi-1064854270.html
Ukrayna’ya verilen Sovyet tanklarının yerini alacak Leopard 2 tanklarının Çekya’ya teslimatı başladı
Ukrayna’ya verilen Sovyet tanklarının yerini alacak Leopard 2 tanklarının Çekya’ya teslimatı başladı
Almanya’nın eski Sovyet teçhizatının yerini alacak olan Leopard-2 tanklarının Çekya’ya teslimatı prosedürünü başlattığı bildirildi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T00:10+0300
2022-12-22T00:10+0300
ukrayna krizi
leopard 2a4 tipi tank
leopard 2
çekya
ukrayna
almanya
sovyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103103/43/1031034354_0:128:3000:1816_1920x0_80_0_0_e88d1828b344581954064a8f25e8ba2e.jpg
EFE ajansının aktardığına göre Çekya, Prag tarafından Ukrayna'ya bağışlanan Sovyet tanklarının yerini alacak 14 adet Leopard 2 tankının ilkini Almanya'dan teslim aldı. Almanya'dan gönderilen tank, Çekya’nın doğusundaki bir askeri üsse teslim edildi.Ajansa konuşan Çekya Savunma Bakanı Yana Çernohova, "Böylece, Sovyet dönemi silahlarını bırakarak modern teçhizata geçiyoruz" dedi.Ajansa göre, Çekya daha önce Almanya ile imzaladığı anlaşma kapsamında, bu yılın başlarında Ukrayna ordusuna gönderdiği onlarca Sovyet zırhlı aracı karşılığında 14 adet modern Leopard 2 tankı alacak.
çekya
ukrayna
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103103/43/1031034354_204:0:2796:1944_1920x0_80_0_0_b43dafae6c219fae2cf562ff03eefdd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
leopard 2a4 tipi tank, leopard 2, çekya, ukrayna, almanya, sovyet
leopard 2a4 tipi tank, leopard 2, çekya, ukrayna, almanya, sovyet

Ukrayna’ya verilen Sovyet tanklarının yerini alacak Leopard 2 tanklarının Çekya’ya teslimatı başladı

00:10 22.12.2022
© AP Photo / Mindaugas KulbisAlman Leopard tankı
Alman Leopard tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Abone olTelegram
Almanya’nın eski Sovyet teçhizatının yerini alacak olan Leopard-2 tanklarının Çekya’ya teslimatı prosedürünü başlattığı bildirildi.
EFE ajansının aktardığına göre Çekya, Prag tarafından Ukrayna'ya bağışlanan Sovyet tanklarının yerini alacak 14 adet Leopard 2 tankının ilkini Almanya'dan teslim aldı. Almanya'dan gönderilen tank, Çekya’nın doğusundaki bir askeri üsse teslim edildi.
Ajansa konuşan Çekya Savunma Bakanı Yana Çernohova, "Böylece, Sovyet dönemi silahlarını bırakarak modern teçhizata geçiyoruz" dedi.
Ajansa göre, Çekya daha önce Almanya ile imzaladığı anlaşma kapsamında, bu yılın başlarında Ukrayna ordusuna gönderdiği onlarca Sovyet zırhlı aracı karşılığında 14 adet modern Leopard 2 tankı alacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала