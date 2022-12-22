https://sputniknews.com.tr/20221222/ukraynaya-verilen-sovyet-tanklarinin-yerini-alacak-leopard-2-tanklarinin-cekyaya-teslimati-basladi-1064854270.html
Ukrayna’ya verilen Sovyet tanklarının yerini alacak Leopard 2 tanklarının Çekya’ya teslimatı başladı
Ukrayna’ya verilen Sovyet tanklarının yerini alacak Leopard 2 tanklarının Çekya’ya teslimatı başladı
Almanya’nın eski Sovyet teçhizatının yerini alacak olan Leopard-2 tanklarının Çekya’ya teslimatı prosedürünü başlattığı bildirildi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T00:10+0300
2022-12-22T00:10+0300
2022-12-22T00:10+0300
ukrayna krizi
leopard 2a4 tipi tank
leopard 2
çekya
ukrayna
almanya
sovyet
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EFE ajansının aktardığına göre Çekya, Prag tarafından Ukrayna'ya bağışlanan Sovyet tanklarının yerini alacak 14 adet Leopard 2 tankının ilkini Almanya'dan teslim aldı. Almanya'dan gönderilen tank, Çekya’nın doğusundaki bir askeri üsse teslim edildi.Ajansa konuşan Çekya Savunma Bakanı Yana Çernohova, "Böylece, Sovyet dönemi silahlarını bırakarak modern teçhizata geçiyoruz" dedi.Ajansa göre, Çekya daha önce Almanya ile imzaladığı anlaşma kapsamında, bu yılın başlarında Ukrayna ordusuna gönderdiği onlarca Sovyet zırhlı aracı karşılığında 14 adet modern Leopard 2 tankı alacak.
çekya
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leopard 2a4 tipi tank, leopard 2, çekya, ukrayna, almanya, sovyet
leopard 2a4 tipi tank, leopard 2, çekya, ukrayna, almanya, sovyet
Ukrayna’ya verilen Sovyet tanklarının yerini alacak Leopard 2 tanklarının Çekya’ya teslimatı başladı
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Almanya’nın eski Sovyet teçhizatının yerini alacak olan Leopard-2 tanklarının Çekya’ya teslimatı prosedürünü başlattığı bildirildi.
EFE ajansının aktardığına göre Çekya, Prag tarafından Ukrayna'ya bağışlanan Sovyet tanklarının yerini alacak 14 adet Leopard 2 tankının ilkini Almanya'dan teslim aldı. Almanya'dan gönderilen tank, Çekya’nın doğusundaki bir askeri üsse teslim edildi.
Ajansa konuşan Çekya Savunma Bakanı Yana Çernohova, "Böylece, Sovyet dönemi silahlarını bırakarak modern teçhizata geçiyoruz" dedi.
Ajansa göre, Çekya daha önce Almanya ile imzaladığı anlaşma kapsamında, bu yılın başlarında Ukrayna ordusuna gönderdiği onlarca Sovyet zırhlı aracı karşılığında 14 adet modern Leopard 2 tankı alacak.