https://sputniknews.com.tr/20221222/ukraynaya-verilen-sovyet-tanklarinin-yerini-alacak-leopard-2-tanklarinin-cekyaya-teslimati-basladi-1064854270.html

Ukrayna’ya verilen Sovyet tanklarının yerini alacak Leopard 2 tanklarının Çekya’ya teslimatı başladı

Ukrayna’ya verilen Sovyet tanklarının yerini alacak Leopard 2 tanklarının Çekya’ya teslimatı başladı

Almanya’nın eski Sovyet teçhizatının yerini alacak olan Leopard-2 tanklarının Çekya’ya teslimatı prosedürünü başlattığı bildirildi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

leopard 2a4 tipi tank

leopard 2

çekya

ukrayna

almanya

sovyet

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EFE ajansının aktardığına göre Çekya, Prag tarafından Ukrayna'ya bağışlanan Sovyet tanklarının yerini alacak 14 adet Leopard 2 tankının ilkini Almanya'dan teslim aldı. Almanya'dan gönderilen tank, Çekya’nın doğusundaki bir askeri üsse teslim edildi.Ajansa konuşan Çekya Savunma Bakanı Yana Çernohova, "Böylece, Sovyet dönemi silahlarını bırakarak modern teçhizata geçiyoruz" dedi.Ajansa göre, Çekya daha önce Almanya ile imzaladığı anlaşma kapsamında, bu yılın başlarında Ukrayna ordusuna gönderdiği onlarca Sovyet zırhlı aracı karşılığında 14 adet modern Leopard 2 tankı alacak.

çekya

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leopard 2a4 tipi tank, leopard 2, çekya, ukrayna, almanya, sovyet