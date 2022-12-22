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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/ukraynali-askerler-hizlandirilmis-patriot-egitimi-alacak--1064878008.html
Ukraynalı askerler hızlandırılmış Patriot eğitimi alacak
Ukraynalı askerler hızlandırılmış Patriot eğitimi alacak
Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İgnat, ABD’den gelecek Patriot hava savunma sistemlerini kullanabilmek için Ukraynalı askerlerin önümüzdeki birkaç ay... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-22T17:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna
patriot
eğitim
abd
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Barış zamanında bu sürecin kesinlikle kurallara göre yapıldığını, fakat günümüz koşullarında hızlandırılmış eğitim programının uygulanacağını söyleyen İgnat, “Muhtemelen birkaç ay sürecek hızlandırılmış sürecin olacağını düşünüyorum. Misal Iris-T ve NASAMS var. Yurt dışına giden uçaksavar füze uzmanlarımızın eğitimi sadece birkaç hafta sürdü” ifadesini kullandı. ABD, 21 Aralık Çarşamba günü, Ukrayna’ya Patriot hava savunma füze sistemlerini sağlayacaklarını duyurmuştu.
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ukrayna, patriot, eğitim, abd
ukrayna, patriot, eğitim, abd

Ukraynalı askerler hızlandırılmış Patriot eğitimi alacak

16:51 22.12.2022 (güncellendi: 17:10 22.12.2022)
© AFP 2022 / BERND WUSTNECKPatriot füze
Patriot füze - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / BERND WUSTNECK
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İgnat, ABD’den gelecek Patriot hava savunma sistemlerini kullanabilmek için Ukraynalı askerlerin önümüzdeki birkaç ay içerisinde hızlandırılmış eğitimden geçeceğini belirtti.
Barış zamanında bu sürecin kesinlikle kurallara göre yapıldığını, fakat günümüz koşullarında hızlandırılmış eğitim programının uygulanacağını söyleyen İgnat, “Muhtemelen birkaç ay sürecek hızlandırılmış sürecin olacağını düşünüyorum. Misal Iris-T ve NASAMS var. Yurt dışına giden uçaksavar füze uzmanlarımızın eğitimi sadece birkaç hafta sürdü” ifadesini kullandı.
ABD, 21 Aralık Çarşamba günü, Ukrayna’ya Patriot hava savunma füze sistemlerini sağlayacaklarını duyurmuştu.
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