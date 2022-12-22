https://sputniknews.com.tr/20221222/ukraynali-askerler-hizlandirilmis-patriot-egitimi-alacak--1064878008.html

Ukraynalı askerler hızlandırılmış Patriot eğitimi alacak

Ukraynalı askerler hızlandırılmış Patriot eğitimi alacak

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İgnat, ABD’den gelecek Patriot hava savunma sistemlerini kullanabilmek için Ukraynalı askerlerin önümüzdeki birkaç ay... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

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abd

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Barış zamanında bu sürecin kesinlikle kurallara göre yapıldığını, fakat günümüz koşullarında hızlandırılmış eğitim programının uygulanacağını söyleyen İgnat, “Muhtemelen birkaç ay sürecek hızlandırılmış sürecin olacağını düşünüyorum. Misal Iris-T ve NASAMS var. Yurt dışına giden uçaksavar füze uzmanlarımızın eğitimi sadece birkaç hafta sürdü” ifadesini kullandı. ABD, 21 Aralık Çarşamba günü, Ukrayna’ya Patriot hava savunma füze sistemlerini sağlayacaklarını duyurmuştu.

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