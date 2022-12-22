https://sputniknews.com.tr/20221222/turkiyeden-bm-toplantisinda-cine-suriye-tepkisi-1064858731.html
Türkiye'den BM toplantısında Çin'e 'Suriye' tepkisi
Türkiye'den BM toplantısında Çin'e 'Suriye' tepkisi
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği operasyonlar konusunda ithamlarda bulunan Çin... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T04:33+0300
2022-12-22T04:33+0300
2022-12-22T04:33+0300
türkiye
türkiye
çin
pkk
suriye
feridun sinirlioğlu
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BM Güvenlik Konseyinde konuşan Sinirlioğlu, Türkiye'yi, "Suriye'nin kuzeyini defalarca hava saldırıları ve top atışlarıyla vurmak ve kara harekatı başlatma tehdidinde bulunmakla" suçlayarak, bu "saldırılara derhal son vermesi" çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang'a yanıt verdi.Sinirlioğlu, "Hiçbir ülkenin terörle mücadelemiz konusunda bize ders vermeye hakkı yok. Bugün duyduğumuz ve sınırlarımızı savunurken, halkımızı korurken ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini söylemeyi kendinde hak gören açıklamaları reddediyoruz" dedi.Türkiye'nin, terörle mücadele kararlılığının "sarsılmaz" olduğunu, halkını korumak ve sınır güvenliğini sağlamak için gerekli her adımı atmaya devam edeceğini belirten Sinirlioğlu, 'son iki yılda Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG saldırılarında 500'den fazla Suriyelinin hayatını kaybettiğini 'söyledi.Sinirlioğlu, "PKK/YPG/SDG, kuzeydoğuda halka baskı yapıyor ve bölücü bir ajanda yürütüyor. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bu terörist/bölücü örgütü desteklemek, her şeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhüdü yeniden teyit eden BM kararlarına aykırıdır" diye konuştu.
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türkiye, çin, pkk, suriye, feridun sinirlioğlu
türkiye, çin, pkk, suriye, feridun sinirlioğlu
Türkiye'den BM toplantısında Çin'e 'Suriye' tepkisi
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği operasyonlar konusunda ithamlarda bulunan Çin temsilcisine tepki göstererek, "Hiçbir ülkenin terörle mücadelemiz konusunda bize ders vermeye hakkı yok" dedi.
BM Güvenlik Konseyinde konuşan Sinirlioğlu, Türkiye'yi, "Suriye'nin kuzeyini defalarca hava saldırıları ve top atışlarıyla vurmak ve kara harekatı başlatma tehdidinde bulunmakla" suçlayarak, bu "saldırılara derhal son vermesi" çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang'a yanıt verdi.
Sinirlioğlu, "Hiçbir ülkenin terörle mücadelemiz konusunda bize ders vermeye hakkı yok. Bugün duyduğumuz ve sınırlarımızı savunurken, halkımızı korurken ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini söylemeyi kendinde hak gören açıklamaları reddediyoruz" dedi.
Türkiye'nin, terörle mücadele kararlılığının "sarsılmaz" olduğunu, halkını korumak ve sınır güvenliğini sağlamak için gerekli her adımı atmaya devam edeceğini belirten Sinirlioğlu, 'son iki yılda Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG saldırılarında 500'den fazla Suriyelinin hayatını kaybettiğini 'söyledi.
Sinirlioğlu, "PKK/YPG/SDG, kuzeydoğuda halka baskı yapıyor ve bölücü bir ajanda yürütüyor. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bu terörist/bölücü örgütü desteklemek, her şeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhüdü yeniden teyit eden BM kararlarına aykırıdır" diye konuştu.