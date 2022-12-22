https://sputniknews.com.tr/20221222/turkiyede-gozler-bugun-aciklanmasi-beklenen-asgari-ucret-zamminda-1064861092.html

Türkiye'de gözler, bugün açıklanması beklenen asgari ücret zammında

Türkiye'de gözler, bugün açıklanması beklenen asgari ücret zammında

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin açıklamanın bugün gelmesi bekleniyor. 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T09:11+0300

2022-12-22T09:11+0300

2022-12-22T09:13+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

işçi

işveren

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin bugün açıklanacağını duyurdu.Gözler bugün açıklanması beklenen rakama çevrildi.AK Parti'nin dünkü grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama da grup toplantısının ardından yaptı. Türk-İş'in 9 bin lira olan teklifiyle ilgili Erdoğan, "Öyle herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor. Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Bunların hepsini bir düşüneceğiz" diye konuştu.Üç toplantıdan uzlaşı çıkmadıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün üçüncü kez bir araya gelmişti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti.Toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı.Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" dedi.Beştepe'de görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.İşçi tarafı pazarlığa 7 bin 785 liradan başladıKomisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını talep etmişti.Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyordu. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da Türk-İş'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.İşveren tarafı ne talep ediyor?İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor.Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.Asgari ücret zammının ne olacağı merak ediliyor.Olası senaryolara göre kalem kalem hesabı şöyle:Yüzde 45 zam senaryosu: Net asgari ücret 8 bin liraİlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.Yüzde 50 zam senaryosu: Net asgari ücret 8 bin 250 liraİkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi.Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.Yüzde 55 zam senaryosu: Net asgari ücret 8 bin 500 liraÜçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması.Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.Yüzde 60 zam senaryosu: Net asgari ücret 8 bin 750 liraSon senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması.Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.Asgari ücret nasıl belirleniyor?NTV'nin haberine göre asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221221/cumhurbaskani-erdogan-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgini-asgari-ucret-gundemiyle-kabul-etti-1064849790.html

https://sputniknews.com.tr/20221207/turk-is-asgari-ucrette-pazarlik-7-bin-785-liradan-baslayacak-1064286187.html

https://sputniknews.com.tr/20221207/asgari-ucret-arastirma-sonuclari-aciklandi-isverenlerin-beklentisi-7-bin-lira-1064303185.html

https://sputniknews.com.tr/20221220/turk-is-baskani-atalay-bizim-teklifimiz-9-bin-tl-1064796414.html

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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, işçi, işveren